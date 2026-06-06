Accidente en Alta montaña: se incendió un camión cargado con gaseosas sobre la Ruta 7

El accidente ocurrió en la zona de Agua de Las Avispas, sobre la Ruta 7. El fuego afectó al acoplado de un camión que transportaba gaseosas y obligó a la intervención de bomberos, aunque el conductor no sufrió heridas.

Un camión que trasladaba gaseosas se incendió durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de alta montaña.

El hecho ocurrió a la altura de Agua de Las Avispas, en el kilómetro 1.079.

Según fuentes policiales, el fuego se habría originado por un desperfecto en el acoplado del vehículo. Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron importantes daños en la unidad, que quedó detenida sobre la banquina mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

La magnitud del incendio obligó a una rápida intervención de efectivos del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y extinguir el fuego.

A pesar de la intensidad de las llamas, el conductor del camión resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Mientras se realizaban las tareas para sofocar el incendio, las autoridades solicitaron precauciones al transitar por ese sector de la Ruta 7, debido a la presencia de personal de emergencia y vehículos de asistencia sobre la calzada.