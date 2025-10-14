Martes con calor y viento: el pronóstico del tiempo para Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para algunas zonas de la provincia. Se espera una semana con ascenso de temperatura y la llegada de un frente frío.

Mendoza vivirá una semana con cambios marcados en el tiempo.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 14 de octubre el día se presentará agradable, templado y con cielo algo nublado.

La máxima llegaría a los 31ºC y la mínima registrada fue de 12ºC.

Las zonas afectadas por viento Zonda

Sin embargo, hacia el sur provincial podrían comenzar a sentirse algunas ráfagas de viento Zonda, sobre todo en zonas de Malargüe y San Rafael, motivo por el cual se mantiene una alerta amarilla vigente.

Pronóstico del tiempo extendido

Miércoles

Las condiciones se mantendrán cálidas y ventosas.

En el Valle de Uco y sectores precordilleranos no se descarta la presencia de Zonda en altura, lo que podría provocar un nuevo aumento de la temperatura, con temperatura máxima cercanas a los 32 °C en el llano.

El cielo estará parcialmente nublado.

Jueves

Se espera el ingreso de un frente frío desde el sur. Esto traerá una baja considerable de la temperatura y la posibilidad de viento sur moderado.

Las máximas descenderán a unos 27 °C, con nubosidad variable y una mínima de 10ºC.

Viernes

Se presentará más estable, con cielo algo nublado.

La temperatura máxima rondaría 28°C con una mínima en torno a los 10 °C.