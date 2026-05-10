Maratón Otoño por la Vida 2026: dónde dejar los cupones para participar por el auto 0 km

Este domingo Mendoza vivirá una nueva edición de la tradicional maratón y todavía hay tiempo de retirar cupones para sumarse al sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro. Cómo participar y dónde depositarlos.

La expectativa crece en Mendoza por una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida 2026, el tradicional evento que este año celebra los 61 años de Canal 9 Televida y que volverá a reunir a miles de mendocinos en una jornada cargada de deporte, música y actividades recreativas.

La cita será este domingo 10 de mayo desde las 10:30, con largada sobre calle Emilio Civit, a metros de los emblemáticos Portones del Parque General San Martín. Además del recorrido por las principales calles de la Ciudad, uno de los grandes atractivos será nuevamente el esperado sorteo de un auto 0 km.

Cómo participar del sorteo del Fiat Cronos 0 km

Las personas que quieran participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro todavía están a tiempo de retirar los últimos cupones gratuitos. Los interesados podrán acercarse directamente al sector de largada de la maratón, donde habrá un stand identificado con promotoras de Canal 9 entregando los cupones para participar.

Una vez completados los datos, los cupones deberán depositarse en las urnas ubicadas en la línea de partida antes del comienzo oficial del evento.

Dónde será el sorteo del auto 0 km

El esperado sorteo se realizará durante el cierre de la jornada en el Parque Cívico donde finalizará la maratón tras recorrer distintas calles del centro mendocino.

Además del anuncio del ganador del vehículo, el evento contará con shows musicales y espectáculos en vivo para toda la familia con el show exclusivo de Camilú.