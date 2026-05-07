Últimos días para retirar los cupones y participar por un auto 0 km en la Maratón Otoño por la Vida 2026

El tradicional evento de Mendoza celebrará los 61 años de Canal 9 Televida con música en vivo, miles de participantes y el esperado sorteo de un Cronos 0 km.

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida 2026 en Mendoza, uno de los eventos más convocantes de la provincia que celebra los 61 años de Canal 9 Televida. La jornada se realizará este domingo 10 de mayo y tendrá como gran atractivo el sorteo de un auto 0 km, además de shows musicales y actividades recreativas para toda la familia.

La tradicional propuesta organizada por Canal 9 Televida celebrará los 61 años del canal y espera reunir a miles de mendocinos desde las 10:30 en los Portones del Parque General San Martín.

Cómo será el recorrido de la Maratón Otoño por la Vida

La largada se realizará en la calle Emilio Civit a metros de los Portones del Parque General San Martín. Desde allí, los participantes recorrerán algunas de las principales calles de la Ciudad de Mendoza hasta llegar al Parque Cívico.

El recorrido de la maratón será:

Emilio Civit hacia el Este

Tiburcio Benegas

Suipacha

Perú hasta Avenida Las Heras

Avenida San Martín

Peltier

Finalización en el Parque Cívico

Debido al importante movimiento de personas, se prevén cortes de tránsito y desvíos vehiculares durante gran parte de la mañana del domingo.

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Música en vivo y cierre con grandes artistas

Uno de los momentos más esperados será el cierre artístico que se desarrollará en el Parque Cívico una vez finalizada la maratón. La cantante Camilú encabezará el espectáculo principal, acompañada por bandas locales que animarán la jornada con música en vivo y actividades para toda la familia.

Cómo participar del sorteo del auto 0 km

Quienes quieran participar por el esperado sorteo del auto 0 km todavía están a tiempo de retirar los cupones gratuitos.

Los tickets pueden conseguirse en:

Gimnasios municipales de la Ciudad de Mendoza

Municipalidad de Ciudad

Stand ubicado en San Martín y Las Heras

La entrega se realiza de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19.

Una vez completado el cupón, deberá ser depositado el domingo en las urnas ubicadas en la zona de largada, en los Portones del Parque General San Martín.