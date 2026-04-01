¿Tenés una banda o sos solista? participá y podés tocar en el escenario de la Maratón Otoño por la Vida

En el marco de un nuevo aniversario, Canal 9 Televida celebra sus 61 años de historia y lo hará con una propuesta abierta a la comunidad artística: un concurso destinado a músicos solistas y bandas que quieran presentarse en el escenario de la tradicional Maratón Otoño por la Vida.

El evento, que combina deporte, música y solidaridad, se realizará el domingo 10 de mayo y volverá a reunir a miles de mendocinos en una jornada emblemática del calendario local.

Cómo participar del concurso

Los interesados en formar parte del festejo ya pueden inscribirse. El proceso es sencillo y está orientado tanto a artistas solistas como a grupos musicales.

Para anotarse, los participantes deben completar el formulario de inscripción que está en esta nota y colocar un link de Youtube con su tema favorito. Un jurado analizará todos los videos y seleccionará a un grupo reducido para que participe en la Maratón Otoño por la Vida.

La selección de los artistas estará a cargo de un jurado integrado por Laly Carubín, Don Torres y Martín Daga, quienes evaluarán las propuestas musicales para definir quiénes subirán al escenario en esta edición especial.

Una celebración con identidad mendocina

Con más de seis décadas acompañando a la comunidad, Canal 9 Televida apuesta a reforzar su vínculo con los artistas locales y su audiencia. En ese sentido, el concurso busca visibilizar el talento emergente y sumar propuestas musicales al festejo.

La Maratón Otoño por la Vida, por su parte, se ha consolidado como mucho más que una competencia deportiva: es un encuentro que fusiona entretenimiento, compromiso social y participación ciudadana.

En su cumpleaños número 61, el canal renueva la invitación a ser parte de una jornada única. Para los músicos, se trata de una oportunidad de mostrar su talento ante una gran audiencia y formar parte de uno de los eventos más representativos de Mendoza.

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