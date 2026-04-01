¿Tenés una banda o sos solista? participá y podés tocar en el escenario de la Maratón Otoño por la Vida

¿Tenés una banda o sos solista? participá y podés tocar en el escenario de la Maratón Otoño por la Vida

Mendoza

El canal de los mendocinos celebra su aniversario con una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida y convoca a músicos locales a participar de un concurso para presentarse en el evento familiar más grande del país.

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Redacción ElNueve.com

En el marco de un nuevo aniversario, Canal 9 Televida celebra sus 61 años de historia y lo hará con una propuesta abierta a la comunidad artística: un concurso destinado a músicos solistas y bandas que quieran presentarse en el escenario de la tradicional Maratón Otoño por la Vida.

El evento, que combina deporte, música y solidaridad, se realizará el domingo 10 de mayo y volverá a reunir a miles de mendocinos en una jornada emblemática del calendario local.

Cómo participar del concurso

Los interesados en formar parte del festejo ya pueden inscribirse. El proceso es sencillo y está orientado tanto a artistas solistas como a grupos musicales.

Para anotarse, los participantes deben completar el formulario de inscripción que está en esta nota y colocar un link de Youtube con su tema favorito. Un jurado analizará todos los videos y seleccionará a un grupo reducido para que participe en la Maratón Otoño por la Vida.

La selección de los artistas estará a cargo de un jurado integrado por Laly Carubín, Don Torres y Martín Daga, quienes evaluarán las propuestas musicales para definir quiénes subirán al escenario en esta edición especial.

Una celebración con identidad mendocina

Con más de seis décadas acompañando a la comunidad, Canal 9 Televida apuesta a reforzar su vínculo con los artistas locales y su audiencia. En ese sentido, el concurso busca visibilizar el talento emergente y sumar propuestas musicales al festejo.

La Maratón Otoño por la Vida, por su parte, se ha consolidado como mucho más que una competencia deportiva: es un encuentro que fusiona entretenimiento, compromiso social y participación ciudadana.

En su cumpleaños número 61, el canal renueva la invitación a ser parte de una jornada única. Para los músicos, se trata de una oportunidad de mostrar su talento ante una gran audiencia y formar parte de uno de los eventos más representativos de Mendoza.

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