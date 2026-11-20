Durante las primeras horas del día se registraron dos accidentes en el Nudo Vial, con menos de dos horas de diferencia, y otro impacto en Dorrego que terminó con una Chevrolet S10 volcada. Pese a la violencia de las colisiones, no hubo heridos de gravedad.

La mañana de este viernes estuvo marcada por una sucesión de accidentes de tránsito en Guaymallén y distintos sectores del Acceso Este. En pocas horas se registraron tres siniestros viales, uno de ellos con el vuelco de una camioneta que quedó completamente dada vuelta sobre la calzada. La seguidilla de episodios generó complicaciones en la circulación y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de algunos cruces muy transitados del Gran Mendoza.

Uno de los hechos más impactantes ocurrió en la intersección de Guillermo Cano y Emilio Coni, en Dorrego, donde una camioneta Chevrolet S10 chocó contra un Fiat Cronos y terminó volcada. A pesar de la violencia del impacto y de las imágenes que dejó el vehículo sobre uno de sus laterales, los conductores involucrados se encontraban fuera de peligro.

Según el reporte realizado desde el lugar por el periodista Kevin Armellini, el automóvil era conducido por un hombre que trabajaba para una aplicación de viajes. Circulaba de este a oeste por Emilio Coni, mientras que la camioneta avanzaba de sur a norte por Guillermo Cano.

La conductora de la S10, identificada como Valeria, había salido del gimnasio y se dirigía a cargar combustible antes de emprender un viaje a Chile. Tras el choque, sufrió algunos raspones provocados por la rotura de los vidrios, aunque aseguró que se encontraba bien y que nunca perdió el control de la situación.

En diálogo con el periodista, la mujer sostuvo que ya estaba atravesando la intersección cuando recibió el impacto en la parte trasera de su vehículo. Como consecuencia del choque, la camioneta volcó y quedó orientada en sentido contrario al que circulaba.

El operativo para dar vuelta la camioneta

El estado en el que quedó la Chevrolet S10 obligó a desplegar un operativo especial para retirarla de la esquina. Personal policial, agentes de Tránsito de Guaymallén y familiares de la conductora trabajaron en el lugar para intentar acomodar el vehículo.

Finalmente, fue necesaria la intervención de una máquina vial que logró poner nuevamente la camioneta sobre sus cuatro ruedas. Recién después de esa maniobra pudo intervenir la grúa para retirar la unidad.

Mientras se desarrollaban las tareas, el tránsito permaneció interrumpido en esa intersección, una zona de circulación frecuente y con presencia de establecimientos educativos. Además, quedaron restos de vidrios, plásticos y piezas metálicas sobre el asfalto, por lo que recomendaron circular con precaución y, de ser posible, utilizar caminos alternativos.

Dos accidentes en el Nudo Vial en menos de dos horas

Pero el vuelco en Dorrego no fue el único episodio que complicó la mañana. La cobertura periodística había comenzado cerca de las 8, cuando se produjo un choque entre un camión y un Peugeot 207 en el sector del Nudo Vial, en la zona de Costanera y la calzada que conecta con el Acceso Este.

El segundo siniestro ocurrió mientras el equipo periodístico se encontraba cubriendo el vuelco de la camioneta en Dorrego. De esta manera, el sector del Nudo Vial volvió a quedar en el centro de la preocupación por los problemas de circulación y la frecuencia de los accidentes.

La sucesión de choques reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de tránsito en determinados cruces del departamento. Durante la transmisión, vecinos y conductores señalaron que el sector del Nudo Vial presenta dificultades, especialmente por la convergencia de varios carriles y los vehículos que ingresan desde Vicente Zapata hacia el Acceso Este.

También se planteó la necesidad de revisar la sincronización de los semáforos y evaluar posibles modificaciones en la señalización para evitar nuevos incidentes.