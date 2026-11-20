Un Peugeot 207 terminó sobre la vereda luego de ser encerrado por un camión en uno de los sectores más complicados del tránsito mendocino. La conductora y el camionero dieron sus versiones de lo ocurrido ¿Quién tuvo la responsabilidad?

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves por la mañana en el Nudo Vial de Mendoza generó complicaciones en la circulación y volvió a poner en discusión las dificultades para transitar por ese sector, especialmente cuando coinciden autos y vehículos de gran porte.

El siniestro ocurrió en la mano que sale del centro mendocino hacia el este, en el sector donde se conecta Costanera con el Acceso Este. Allí, un camión de carga y distribución terminó impactando contra un Peugeot 207 conducido por una mujer que se dirigía a trabajar.

Como consecuencia del choque, el automóvil quedó subido al cordón de la vereda, con importantes daños en uno de sus laterales. En un primer momento, la conductora manifestó que se encontraba bien, aunque posteriormente comenzó a sentir dolor en la pierna izquierda, que había quedado presionada por la puerta del vehículo. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar para asistirla.

Qué dijo la conductora del Peugeot 207

En diálogo con Noticiero 9, la mujer contó que circulaba junto al camión desde antes de llegar al Kilómetro Cero y que, cuando ambos vehículos comenzaron a doblar, el transporte de carga la encerró.

“Veníamos antes del Kilómetro Cero más o menos juntos. Yo venía a la mitad y cuando fuimos a doblar, él me encerró y me agarró todo el costado”, relató.

Además, explicó que un policía que circulaba en moto y de civil se detuvo para asistirla. Según su testimonio, el efectivo había presenciado lo ocurrido y le explicó que el camión la había alcanzado por su punto ciego.

La mujer también aseguró que conducía con precaución: “Venía con el cinturón, no venía ni con el teléfono, nada. Yo manejo muy prudente y bajé la velocidad. Me asusté nada más”.

La versión del camionero: “Me quiso sobrepasar por la derecha”

El conductor del camión, que se encontraba realizando un reparto de mercadería y es oriundo de Tucumán, también habló con el móvil de Noticiero 9 y dio una versión diferente de lo sucedido.

Según explicó, el semáforo estaba en verde y necesitó abrirse para realizar el giro con el vehículo de gran porte. En ese momento, aseguró que la conductora del Peugeot intentó sobrepasarlo por la derecha.

“El semáforo estaba en verde, yo venía pasando, girando, me abrí obviamente por el camión y me quiso sobrepasar por la derecha. Entonces yo me abro, se cierra el semi y la agarro con la cola del camión”, explicó.

El camionero reconoció que no pudo ver al automóvil debido al punto ciego del transporte: “Por la derecha no veo cuando sobrepaso. Y ahí cuando se cierra el camión, ahí la toco”.

También contó que frenó unos metros más adelante, colocó las balizas y bajó para comprobar cómo estaba la mujer. “Estoy preocupado por la señora, quiero saber cómo está”, expresó.

Un sector complicado para circular

El accidente volvió a poner el foco en la complejidad del tránsito en el Nudo Vial, particularmente en el tramo donde la calzada se achica y los vehículos deben acomodarse para ingresar al Acceso Este.

Durante la cobertura, también se mencionó que en esa zona se producen situaciones de riesgo por la convivencia entre camiones, autos y motocicletas, especialmente cuando los vehículos de gran porte necesitan abrirse para doblar.

Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y se esperaba la grúa para retirar el Peugeot, el tránsito permanecía habilitado, aunque con circulación reducida.

Ahora, con las dos versiones sobre la mesa, queda abierta la pregunta: ¿quién tuvo la culpa del accidente?

¿La conductora del Peugeot intentó pasar por la derecha a un camión que estaba doblando o el camionero debió tomar mayores precauciones antes de realizar la maniobra? ¿Qué opinás?