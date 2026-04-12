Maipú: un ciclista sufrió una grave caída y fue rescatado en helicóptero

El hombre, de 57 años, sufrió una caída en una zona de difícil acceso y debió ser rescatado en helicóptero. Presentaba politraumatismo de tórax.

Un ciclista de 57 años tuvo que ser rescatado en helicóptero este sábado por la mañana luego de sufrir un accidente mientras practicaba mountain bike en el circuito de Barrancas, en Maipú.

El hecho fue reportado al 911, que alertó sobre un hombre lesionado en el sendero ciclístico ubicado a unos 600 metros al este de la planta de tratamiento de residuos. Según fuentes policiales, el ciclista cayó en un sector con pendientes pronunciadas y terreno irregular.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que se trataba de una zona de muy difícil acceso, a varios kilómetros de la Ruta Provincial 14. El hombre se encontraba consciente, pero con un fuerte dolor en el pecho.

Debido a la complejidad del terreno, se solicitó la intervención del helicóptero policial, que realizó el traslado aéreo con asistencia médica a bordo. Los profesionales diagnosticaron politraumatismo de tórax.

El herido fue llevado hasta el helipuerto del Hospital Central y luego derivado en ambulancia al Hospital Español, donde quedó internado.