Maipú se suma al alivio económico para jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad

Con la medida aprobada por el Concejo Deliberante, Maipú se convierte en el último municipio del Gran Mendoza en ofrecer la exención total de tasas municipales a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con los recientes anuncios de los intendentes de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y de Maipú, Matías Stevanato, los seis municipios del Gran Mendoza ya cuentan con la posibilidad de brindar exención de tasas municipales a jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos de jubilación.

Hasta ahora, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras ya ofrecían este beneficio, mientras que fuera del área metropolitana otros departamentos como Tunuyán y San Rafael también lo implementaron.

¿Cómo funcionan los beneficios en otros municipios?

Godoy Cruz

Fue uno de los primeros municipios en aplicar la exención.

Desde 1984, jubilados y pensionados con hasta un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedaban exentos del pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz. En 2011 se amplió el beneficio hasta dos haberes mínimos. El trámite se realiza cada año y se ofrece además acceso gratuito a actividades deportivas y recreativas en centros de jubilados.

Guaymallén

La comuna cuenta con un padrón de 6 mil beneficiarios posibles.

La ordenanza establece un 100% de eximición para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas y cumplan ciertos requisitos de ingresos, y un 50% adicional bajo condiciones específicas.

La inscripción se realiza entre enero y marzo, y el beneficio debe renovarse cada dos años.

Luján de Cuyo

Desde 2009, los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos y sean titulares de una única vivienda pueden acceder a la exención. El inmueble no puede superar 150.000 Unidades Tributarias y el ingreso familiar no debe superar el tope establecido.

La eximición se renueva cada dos años si se mantienen los requisitos.

Las Heras

Los jubilados y pensionados que cumplan los requisitos pueden recibir un 100% o 80% de descuento según su nivel de ingresos. La norma incluye que la vivienda sea unifamiliar, residencia habitual y permanente, sin otros inmuebles o comercios.

El trámite es gratuito y puede realizarse en cualquier época del año. Actualmente, 992 adultos mayores del departamento se benefician de la exención total o parcial.

Maipú, el último en sumarse

El Concejo Deliberante de Maipú aprobó la exención del 100% de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para:

Jubilados y pensionados

Personas mayores de 60 años sin ingresos estables

Personas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas

Personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El beneficio también incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles, siempre que el alquiler mensual no supere dos haberes mínimos.

¿Cómo acceder?

Para acceder, los interesados deben ser titulares de un único inmueble y presentar documentación que acredite su situación socioeconómica y legal.

La Dirección de Desarrollo Social del Municipio evaluará cada caso para garantizar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

La ordenanza también permite que, en caso de fallecimiento del titular, el beneficio continúe para su cónyuge o conviviente, previa evaluación socioeconómica. Quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a recibir la exención total.