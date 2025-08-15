Con Taser y granada sonoro-lumínica: reducen a un hombre atrincherado que amenazaba con autolesionarse

El hombre se rociaba agua sobre su cuerpo en un lugar con cableado precario, lo que aumentó el riesgo del operativo. Fue reducido por la Policía con Taser y granada sonoro-lumínica y trasladado a un hospital tras ser asistido por médicos.

La Policía de Mendoza, a través de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), intervino en un incidente de alto riesgo en el barrio Brandsen, Rivadavia, donde un hombre de 36 años permaneció atrincherado en su vivienda y amenazaba con autolesionarse con un arma blanca.

El sujeto, se rociaba agua sobre su cuerpo en un lugar con cableado precario, aumentando los riesgos durante la intervención policial.

Durante una hora y media, los efectivos intentaron dialogar para persuadirlo, pero ante la resistencia y agresividad crecientes, se activó el protocolo de emergencia.

La operación incluyó el uso de una granada sonoro-lumínica (Flash bang) y del dispositivo electrónico de control (Taser), medidas necesarias debido a la fuerza y contextura física del individuo, además de los daños provocados en la vivienda.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al hombre y diagnosticaron excitación psicomotriz. Posteriormente, fue trasladado con custodia policial al Hospital Saporiti y derivado al nosocomio El Sauce para continuar con su atención.