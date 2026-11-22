El conductor, de 50 años, perdió el control de la Ford Escort y terminó dentro de un cauce. Cuando le realizaron el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 50 años fue aprehendido este domingo en Maipú luego de que el auto que conducía terminara dentro de un canal. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.05 horas en la intersección de las calles Serpa y Mitre.

Personal policial llegó al lugar tras recibir un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre un vehículo que había caído a un cauce.

Al arribar, los efectivos encontraron un Ford Escort dentro del canal. El vehículo era ocupado únicamente por su conductor, identificado como W. D. C., de 50 años.

Tras realizarle el control de alcoholemia, se constató que tenía 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante el resultado positivo, el hombre fue aprehendido.

Intervino el Juzgado Contravencional, que dispuso actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.