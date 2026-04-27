Lunes frío en Mendoza: a cuánto llega la máxima

Tras un domingo ventoso, la semana arranca con cielo poco nublado y una mañana fría en la provincia.

Después de un domingo marcado por el viento, este lunes 27 de abril llega con mejores condiciones en Mendoza.

Se espera una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura, aunque con frío en las primeras horas.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se registrarán heladas parciales durante la mañana, mientras que los vientos serán moderados del noreste.

En la zona de cordillera se prevén precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C y la mínima será de 6°C.

Cómo sigue la semana

Martes 28 de abril

Continuará el ascenso térmico, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

En cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

La máxima llegará a los 23°C y la mínima será de 8°C.

Miércoles 29 de abril

Se espera buen tiempo, con pocos cambios en la temperatura y vientos leves del noreste.

En cordillera persistirá la nubosidad parcial.

La máxima se mantendrá en 23°C y la mínima subirá a 10°C.