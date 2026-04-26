Incendio en Guaymallén: 4 personas escaparon por el techo de su casa y fueron hospitalizadas por inhalación de humo

El fuego se desató durante la madrugada y obligó a los ocupantes a huir por el techo de su casa. Todos fueron asistidos por inhalación de humo y trasladados a un hospital.

Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en calle Tucumán, en Guaymallén donde cuatro personas quedaron hospitalizadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.45 horas, cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre el fuego en el interior del inmueble.

Al arribar al lugar, personal policial constató que los ocupantes habían logrado salir por sus propios medios a través del techo de la vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de 49 y 21 años, una mujer de 24 y un menor de 14 años. Todos fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que les diagnosticó inhalación de humo.

Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Central, donde quedaron en observación.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, quienes lograron sofocar las llamas.

Las causas del incendio son materia de investigación.

Intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén.