Lunes con cielo despejado y aumento de la temperatura: a cuánto llegará la máxima

El inicio de semana llega con temperaturas en aumento y condiciones agradables en toda la provincia.

El lunes 13 de octubre comienza con buen tiempo en Mendoza. Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) informaron que la jornada se presentará con cielo despejado, algo nublado y con un marcado ascenso de temperatura.

En Alta Montaña, las condiciones serán similares: cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) coincidió en que será un día estable, con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas parciales. Además, anticiparon vientos leves del noreste y un cielo poco nuboso en cordillera.

La máxima llegaría a los 29°C con una mínima registrada de 7ºC.

Pronóstico del tiempo extendido

Martes

El martes continuará la tendencia cálida, con un tiempo bueno y vientos leves del noreste.

Se espera una máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 11°C.

Miércoles

El miércoles podría cambiar el panorama, ya que los especialistas prevén la llegada del viento Zonda en zonas de precordillera y Malargüe.

Será una jornada con poca nubosidad, temperaturas similares y vientos moderados del sector sur.

La máxima podría alcanzar los 31ºC y la mínima de 13ºC.

Jueves

El jueves ingresaría un frente frío, provocando un descenso en la temperatura.

Según el pronóstico, la máxima rondará los 27°C y la mínima sería de 14ºC.