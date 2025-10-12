Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este lunes 13 de octubre

Edemsa anunció que el lunes 13 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 13 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Luján, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz

Ciudad

Entre calles Los Laureles, Campanario, Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En calle Juan Domingo Perón, entre República Del Perú y Juan José Valle. De 8.30 a 10.30 h.

En calle La Ripiera y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.

Guaymallén

Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Juan Godoy y Mármol. Y entre calles Juan Godoy, Paso de los Andes, Lamadrid y Mármol; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

En Adolfo Calle entre Guayaquil y Miller y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 14.45 h.

Luján

En calle Brandsen, hacia el oeste de Ruta Provincial N°15. En el Camping Sindicato Televisión y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.15 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°40 y calle del km48; Anchoris. De 11.30 a 14.00 h.

En la intersección de calles El Remanso y Buenos Vecinos y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 11.15 h.

Tunuyán

Entre calles Bascuñan, Quintana, Fuerte Las Rosas y Ruta Tabanera y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles La Argentina, Santa Fe, Guisasola y Santa Cruz y áreas adyacentes, afecta al barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martin y zonas aledañas; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

