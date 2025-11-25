Tragedia en Chile: un odontólogo y su esposa muy queridos en Maipú fallecieron y sus nietos están internados

Durante la mañana de este martes, un auto con mendocinos a bordo chocó en la Autopista Los Libertadores de Chile. Producto del impacto fallecieron dos queridisimos vecinos de Maipú. En tanto, sus nietos están internados en grave estado.

Hay dolor en Maipú. El doctor Victor Venturín (65) y su mujer, Elsa Mónica Torres (64) fallecieron tras un choque de frente en la Autopista Los Libertadores, producto del impacto, falleció también el otro conductor, brasileño radicado en Chile. Además, los nietos, de 13 y 11 años, de las víctimas fatales están internados en hospitales del vecino país.

El fuerte choque frontal ocurrió durante la mañana, a las 6.30, de este martes en la Autopista Los Libertadores, a la altura del kilómetro 24 al oeste de San Felipe. Los argentinos viajaban en un Fiat Cronos y el otro hombre en una SUV.

Como consecuencia del fuerte impacto murieron en el lugar el conductor del automóvil argentino, Victor Venturín, la mujer que lo acompañaba en el asiento delantero, su esposa Elsa Mónica Torres y el conductor del vehículo chileno, Silas Cruz de Oliveira de 50 años.

Los dos menores que viajaban en la parte trasera del auto trasandino fueron trasladados en estado grave a los hospitales de Los Andes y San Felipe. Personal del SAMU, Bomberos de San Felipe y equipos de emergencia de la autopista trabajaron en el lugar.

Según se pudo establecer de manera preliminar, el vehículo argentino se desplazaba en dirección al Oeste y probablemente horas antes había ingresado a territorio chileno a través del Complejo Los Libertadores. Los medios chilenos informaron que en ese horario la neblina cubría la ruta y pudo ser una de las causales de esta tragedia. Posteriormente se constituyó personal de la SIAT de Carabineros de Aconcagua para la realización de los peritajes que deberán establecer la causa de este accidente y su dinámica El tránsito se encuentra suspendido en el sector en ambos sentidos hasta el término del trabajo policial.

Muy queridos en Maipú

El odontólogo Victor Venturín y su mujer eran vecinos muy reconocidos y queridos en Maipú. Ambos trabajaban en Venturín Odontología, él como profesional y ella como administrativa. Es por ello que hay consternación en el departamento y un dolor inmenso.