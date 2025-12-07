Alertas por tormentas, lluvias y granizo: el pronóstico para este domingo ¿qué pasa en tu zona?

La provincia amaneció con alertas naranja y amarilla por tormentas que incluyen lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.

Este domingo 7 de diciembre llega con un panorama inestable en toda la provincia de Mendoza. Después de un sábado nublado y con lluvias, las condiciones no solo se mantienen sino que se intensifican: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó una nueva alerta naranja, el aviso por tormentas para varias zonas, mientras que en el sur continúa vigente una alerta amarilla.

Dónde rige la alerta naranja

La alerta naranja afecta al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato) y zonas de la cordillera y precordillera del Centro y Norte provincial.

En estas zonas se esperan tormentas fuertes, con chaparrones intensos en poco tiempo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h. No se descarta la caída de granizo.

El SMN advierte que las lluvias acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con algunos sectores que podrían superar ese valor.

Alerta amarilla en el sur

En San Rafael y General Alvear sigue activa la alerta amarilla. Allí también se prevén lluvias y tormentas, aunque algo menos intensas que en el resto de la provincia. Sin embargo, puede caer granizo con ráfagas cercanas a los 70 km/h y acumulaciones de lluvia entre 20 y 40 milímetros.

Pronóstico del tiempo

Domingo

La Dirección de Contingencias Climáticas señala que será una jornada ventosa, húmeda y más fresca, con una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

Las lluvias y tormentas estarán presentes desde temprano y podrían repetirse a lo largo del día.

Lunes

El lunes traerá una mejora: el cielo estará algo nublado, subirá la temperatura y el viento será moderado del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Martes

El calor volverá con fuerza. Será un día algo nublado, con inestabilidad hacia la noche y probabilidad de tormentas aisladas. También se esperan precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 16°C