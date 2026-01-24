Lo que la tormenta dejó en Mendoza: árboles y postes caídos, viviendas anegadas y problemas eléctricos

El temporal que afectó a la provincia entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado generó más de un centenar de intervenciones en distintos departamentos, con daños en viviendas, caída de árboles y complicaciones en el suministro eléctrico.
Las tormentas que afectaron a Mendoza entre el viernes 23 y la mañana de este sábado 24 de enero dejaron un importante saldo de intervenciones por parte de Defensa Civil de los distintos municipios.
El relevamiento oficial, actualizado hasta las 7:00 horas, da cuenta de 146 novedades registradas en distintos departamentos, con situaciones que fueron desde árboles y postes caídos hasta viviendas anegadas y problemas eléctricos.
El relevamiento de daños
Ciudad de Mendoza
- Cables cortados/caídos: 04
- Árboles y ramas caídas: 03
Total: 07
Las Heras
- Viviendas con filtraciones de techo (Uspallata): 60
- Desborde de arroyos y badenes: 02
(Uspallata: Ruta 7 B° Villa Clarita y Ruta 13 canal Santa Elena).
- Árboles y ramas caídas: 15
- Poste caído: 03
- Derrumbe parcial de techo: 02
Total: 82
Lavalle
- Desborde de badenes (Ruta 40): 01
- Transformador en cortocircuito: 01
- Poste caído: 01
Total: 03
Guaymallén
- Árboles y ramas caídas: 05
- Derrumbe parcial de techo: 01
- Transformador/cables en cortocircuito: 02
Total: 08
Godoy Cruz
- Salvataje: Un masculino adolescente que cayó a la acequia, trasladado al hospital Notti
- Árboles y ramas caídas: 07
- Socavón: 01
- Derrumbe parcial de techo: 02
- Viviendas anegadas: 03
- Poste caído: 01
- Desborde de canal, rejilla tapada: 03
Total: 18
Maipú
- Árboles y ramas caídas: 08
- Transformador/cables en cortocircuito: 04
- Viviendas anegadas: 01
Total: 13
San Rafael
- Árboles y ramas caídas: 10
- Postes y cables caídos: 05
Total: 15
Granizo y zonas sin novedades
La caída de granizo fue reportada en Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael.
En tanto, no se registraron novedades en Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, según el parte oficial.
Pronóstico del tiempo para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y posibilidad de granizo para algunas zonas de la provincia.
El sábado comenzará con cielo despejado durante la mañana y viento leve del norte, que afectará a toda la provincia entre las 14 y las 22 horas.
Hacia la tarde, a partir de las 16 horas, se espera el inicio de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extenderán a la zona Sur y al Gran Mendoza.
Durante la noche, las tormentas podrían intensificarse en el Gran Mendoza, con alta probabilidad de caída de granizo, fenómeno que también podría alcanzar a la provincia de San Juan durante la noche y la madrugada.
En alta montaña, las condiciones serán estables, con cielo despejado y sin precipitaciones.