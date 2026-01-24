Lo que la tormenta dejó en Mendoza: árboles y postes caídos, viviendas anegadas y problemas eléctricos

El temporal que afectó a la provincia entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado generó más de un centenar de intervenciones en distintos departamentos, con daños en viviendas, caída de árboles y complicaciones en el suministro eléctrico.

Las tormentas que afectaron a Mendoza entre el viernes 23 y la mañana de este sábado 24 de enero dejaron un importante saldo de intervenciones por parte de Defensa Civil de los distintos municipios.

El relevamiento oficial, actualizado hasta las 7:00 horas, da cuenta de 146 novedades registradas en distintos departamentos, con situaciones que fueron desde árboles y postes caídos hasta viviendas anegadas y problemas eléctricos.

El relevamiento de daños

Ciudad de Mendoza

Cables cortados/caídos: 04

Árboles y ramas caídas: 03

Total: 07

Las Heras

Viviendas con filtraciones de techo (Uspallata): 60

60 Desborde de arroyos y badenes: 02

(Uspallata: Ruta 7 B° Villa Clarita y Ruta 13 canal Santa Elena).

Ruta 7 B° Villa Clarita y Ruta 13 canal Santa Elena). Árboles y ramas caídas: 15

Poste caído: 03

Derrumbe parcial de techo: 02

Total: 82

Lavalle

Desborde de badenes ( Ruta 40 ): 01

): 01 Transformador en cortocircuito: 01

Poste caído: 01

Total: 03

Guaymallén

Árboles y ramas caídas: 05

Derrumbe parcial de techo: 01

Transformador/cables en cortocircuito: 02

Total: 08

Godoy Cruz

Salvataje: Un masculino adolescente que cayó a la acequia , trasladado al hospital Notti

, trasladado al hospital Notti Árboles y ramas caídas: 07

Socavón: 01

Derrumbe parcial de techo: 02

Viviendas anegadas: 03

Poste caído: 01

Desborde de canal, rejilla tapada: 03

Total: 18

Maipú

Árboles y ramas caídas: 08

Transformador/cables en cortocircuito: 04

Viviendas anegadas: 01

Total: 13

San Rafael

Árboles y ramas caídas: 10

Postes y cables caídos: 05

Total: 15

Granizo y zonas sin novedades

La caída de granizo fue reportada en Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael.

En tanto, no se registraron novedades en Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, según el parte oficial.

Pronóstico del tiempo para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y posibilidad de granizo para algunas zonas de la provincia.

El sábado comenzará con cielo despejado durante la mañana y viento leve del norte, que afectará a toda la provincia entre las 14 y las 22 horas.

Hacia la tarde, a partir de las 16 horas, se espera el inicio de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extenderán a la zona Sur y al Gran Mendoza.

Durante la noche, las tormentas podrían intensificarse en el Gran Mendoza, con alta probabilidad de caída de granizo, fenómeno que también podría alcanzar a la provincia de San Juan durante la noche y la madrugada.

En alta montaña, las condiciones serán estables, con cielo despejado y sin precipitaciones.