Llamado a la solidaridad: una familia perdió su casa tras las tormentas en Mendoza y piden ayuda

En la vivienda vivían tres familias que suman 15 personas, entre ellas nueve niños y un bebé de siete meses. Tras el temporal tuvieron que dejar el lugar porque el agua provocó graves daños en la estructura.

Las fuertes tormentas que afectaron al Gran Mendoza en las últimos días dejaron serios daños en distintos sectores. En Godoy Cruz, una vivienda ubicada sobre calle Santa María de Oro, cerca de las vías, quedó inhabitable luego de que el agua ingresara con fuerza y provocara importantes destrozos.

En esa casa vivían tres familias que suman 15 personas, entre ellas nueve niños y un bebé de siete meses. Tras el temporal debieron abandonar el lugar porque la estructura quedó comprometida.

Luis, uno de los vecinos afectados, explicó que el agua alcanzó un nivel que nunca habían visto en la zona. “La calle era como un río. El agua llegó a entrar casi 70 centímetros dentro de la casa”, contó mientras mostraba las marcas que quedaron en las paredes.

Según relató Geanette, pareja de Luis, en otras tormentas el agua había ingresado a la vivienda, pero nunca con esa intensidad ni con consecuencias tan graves. “Hace muchos años que vivimos acá y jamás había pasado algo así”, aseguró.

La intensidad del agua provocó derrumbes en distintos sectores de la casa, especialmente en el área donde se encontraba el baño. También quedaron dañadas paredes y parte del fondo del terreno.

Dentro de la vivienda prácticamente todas las pertenencias quedaron inutilizadas. Entre las pérdidas hay heladera, cocina, roperos, mesas, lavarropas, ropa y otros elementos básicos del hogar.

A pesar de la situación, Luis destacó que lo más importante fue que todos lograron salir a tiempo. “Fue un momento desesperante. Lo primero que hicimos fue sacar a los chicos, porque son muchos niños”, recordó.

Incluso contó que una de sus hermanas fue alcanzada por la corriente de agua, aunque lograron asistirla rápidamente. En medio de la emergencia también decidieron cortar los suministros para evitar accidentes.

Tras el temporal, un ingeniero de la municipalidad de Godoy Cruz inspeccionó la vivienda y confirmó que el inmueble no puede seguir siendo habitado debido al estado en que quedó la estructura.

Según explicaron, recibieron un aviso de desalojo y la advertencia de que la casa podría derrumbarse.

Actualmente las tres familias se encuentran alojadas de manera provisoria en la casa de un familiar, en una habitación pequeña para todos. “Estamos quedándonos en una pieza de 4 por 4 en la casa de mi suegra, pero somos 15 personas”, explicó el vecino.

Pedido de ayuda

Mientras intentan reorganizar su situación, la familia comenzó a recibir gestos de solidaridad de vecinos y otras personas que se acercaron para colaborar.

Desde la escuela a la que asisten los niños también se comunicaron con ellos para garantizar que los chicos puedan continuar con las clases y ofrecer ayuda con útiles y mochilas.

Aun así, la familia necesita asistencia para poder reconstruir su vida después del temporal.

“No pedimos que nos regalen nada. Solo una oportunidad para poder volver a tener un techo y salir adelante”, expresó Luis.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias:

Ariel.933.APSIDA.MP