Continúa la Alerta Amarilla por tormentas: ¿cuándo y en qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió otra Alerta Amarilla por lluvias y posible granizo. Afectaría principalmente al Sur, Este y Valle de Uco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir otra Alerta por fuertes tormentas en la provincia. Este aviso mantiene las condiciones de ser con actividad eléctrica y con la posibilidad de granizo.

Alerta por tormentas: ¿cómo se desarrollará?

Según el SMN, la provincia será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local.

¿Dónde se desarrollarían las tormentas?

Las tormentas serían en:

Junín

Rivadavia

Luján de Cuyo

Tupungato

Tunuyán

Malargüe

San Rafael

General Alvear

¿Cuándo se darían las tormentas?

Las tormentas se darían con mayor fuerza durante la noche de este miércoles.

¿Cómo estará este miércoles 11-03-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 16°C

Jueves 12-03-2026

Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Viernes 13-03-2026

Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Sábado 14-03-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C