Video del momento en que se produjo el accidente en el que murió un turista argentino en Brasil mientras volaba en ala delta

Las imágenes registraron los últimos segundos del recorrido sobre la costa de Río de Janeiro y el momento en que se produjo el incidente. El joven, de 26 años, había viajado de vacaciones con amigos y realizaba una experiencia aérea junto a un instructor brasileño, quien también perdió la vida.

La difusión de un video permitió reconstruir los dramáticos instantes del accidente en el que murió un turista argentino en Brasil. El hecho ocurrió en Río de Janeiro, cuando un joven de 26 años realizaba un vuelo en ala delta acompañado por un instructor local. Ambos fallecieron luego de impactar contra una estructura de cemento durante la maniobra de aterrizaje.

La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. El otro fallecido fue Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, quien estaba a cargo de conducir el equipo durante la actividad.

El episodio tuvo lugar el lunes 2 de noviembre en la playa de São Conrado, una zona turística de la ciudad brasileña reconocida por sus vuelos panorámicos y las actividades de vuelo libre.

Cómo fue el accidente en el que murió el turista argentino

Las imágenes que trascendieron muestran la aproximación del ala delta a la zona de aterrizaje, ubicada sobre la costa de São Conrado. En los últimos segundos del recorrido, el equipo perdió la trayectoria prevista y terminó impactando contra una estructura de hormigón que bordea el sector de la playa.

Según la reconstrucción difundida por medios brasileños, uno de los extremos del ala llegó a rozar la arena, mientras que el otro chocó contra el paredón. La violencia del impacto provocó que los dos ocupantes salieran despedidos y golpearan contra una estructura de cemento.

Parte de las imágenes fueron captadas por cámaras instaladas en el propio equipo d ala delta y otra grabación correspondió a un dispositivo ubicado en las inmediaciones del sector de aterrizaje.

Los registros audiovisuales se convirtieron en una pieza importante para reconstruir lo sucedido y determinar qué ocurrió durante la maniobra final del vuelo.

Quién era el argentino que murió en Río de Janeiro

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz. Había llegado a Río de Janeiro el domingo 1 de noviembre junto a un grupo de aproximadamente diez amigos para disfrutar de unos días de descanso.

Durante su estadía decidió realizar un vuelo de bautismo en ala delta, una de las experiencias turísticas más conocidas de la ciudad. Se trata de una modalidad en tándem, en la que el pasajero comparte el vuelo con un instructor responsable de manejar el equipo.

Lo que debía ser una actividad recreativa terminó en tragedia apenas un día después de su llegada a Brasil. La muerte del joven generó conmoción tanto en su localidad de origen como entre quienes compartían el viaje.

El instructor que lo acompañaba, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, también murió como consecuencia del impacto. Según las primeras informaciones publicadas en Brasil, el hombre tenía 45 años y contaba con alrededor de diez años de experiencia en vuelo libre.

Qué investiga la Policía sobre el accidente fatal

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación para establecer las causas del siniestro y determinar si existieron fallas técnicas o errores durante la maniobra de aterrizaje.

Una de las hipótesis que tomó relevancia apunta a un posible error de cálculo del instructor durante los últimos segundos del recorrido. El presidente del Clube São Conrado de Voo Livre, Bruno Menescal, señaló que el piloto habría realizado un giro a baja altura y fuera del procedimiento habitual.

Sin embargo, esa explicación todavía no constituye una conclusión oficial. Los investigadores deberán analizar las grabaciones, realizar pericias sobre el ala delta y tomar declaraciones a testigos para establecer qué provocó el impacto.

También se busca determinar si el equipamiento se encontraba en condiciones adecuadas y si se respetaron los protocolos de seguridad correspondientes para este tipo de actividad.

Hasta el momento, no se habían informado detenciones ni imputaciones vinculadas al episodio.

Suspendieron los vuelos en ala delta y parapente en la zona

Tras el accidente, el Clube São Conrado de Voo Livre resolvió suspender temporalmente las actividades de vuelo libre en el sector de Pedra Bonita y São Conrado, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La medida alcanza tanto a los vuelos en ala delta como en parapente y busca evitar nuevas actividades en la zona hasta que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia.