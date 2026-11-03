Dos mujeres quedaron detenidas por perseguir y apuñalar a un hombre en Las Heras

El hombre, de unos 40 años, fue perseguido y recibió una puñalada en el abdomen. Las sospechosas quedaron detenidas tras el violento episodio ocurrido cerca de las 7 de la mañana.

Dos mujeres fueron detenidas este martes por la mañana en Las Heras, acusadas de participar en la agresión a un hombre de aproximadamente 40 años apuñalado en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.50 en las calles Roca y Sarmiento. Sin embargo, el primer llamado al 911 alertó sobre una riña en la intersección de Marcos Burgos y Doctor Moreno, a unas dos cuadras del lugar donde fue encontrado el herido.

De acuerdo con el relato de un vecino que presenció parte de la secuencia, el hombre llegó corriendo e intentó refugiarse debajo de un auto estacionado. El propietario del vehículo contó que, poco después, dos personas lo encontraron y comenzaron a golpearlo.

Personal de la Municipalidad de Las Heras confirmó que se trataba de dos mujeres, quienes serían familiares de la menor.

Según el testimonio, el hombre recibió golpes de puño, piedrazos y una herida de arma blanca en una de sus costillas. El vecino también contó que llegó otra mujer al lugar y que escuchó cómo lo acusaba de haber cometido un abuso contra una nena.

“La palabra violador fue lo primero que escuché“, relató el testigo.

Cuando llegó la Policía, el hombre estaba tendido en la calle y había perdido una importante cantidad de sangre. Los efectivos solicitaron la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal trabajó para estabilizarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

De acuerdo con la información policial, la herida de arma blanca estaba localizada en la zona abdominal y el hombre se encontraba en grave estado.

Las dos mujeres quedaron detenidas mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del episodio y establecer qué ocurrió antes de la agresión.