Liberan al padre del bebé recién nacido que habrían intentado abandonar

El pequeño permanece en Neonatología bajo protocolo de hipotermia terapéutica, mientras la Justicia intenta reconstruir las horas posteriores al parto en La Favorita. La madre continúa hospitalizada y el caso se investiga como tentativa de homicidio.

El caso del recién nacido internado en el Hospital Lagomaggiore sigue generando conmoción y debate. El bebé permanece en estado crítico, bajo protocolo de hipotermia terapéutica, luego de haber sufrido asfixia perinatal y lesiones compatibles con infección.

Según fuentes médicas, el cuadro se mantiene con pronóstico reservado, aunque en las últimas horas se logró cierta estabilización. El niño también presentaba mordeduras en cuello y boca, lo que refuerza la hipótesis de un abandono previo a su ingreso al hospital.

La madre, de 18 años, continúa internada en el mismo centro de salud en proceso de recuperación. En su declaración aseguró que desconocía el embarazo y que el parto ocurrió de manera sorpresiva en su domicilio del barrio La Favorita. El traslado al hospital se produjo gracias a la intervención de la abuela materna, quien llevó a la joven y al bebé al Centro de Salud N°300, desde donde fueron derivados al Lagomaggiore.

El padre, de 19 años, había quedado demorado por contradicciones en su testimonio inicial. Sin embargo, el fiscal Oscar Malla dispuso su liberación preventiva al no encontrar pruebas suficientes para imputarlo. La investigación se mantiene abierta bajo la carátula de “tentativa de homicidio” y “averiguación de hecho”, mientras se intentan reconstruir las horas posteriores al parto y el traslado del recién nacido.

Fuentes judiciales confirmaron que se analizan distintas versiones, entre ellas la posibilidad de que la pareja haya intentado abandonar al bebé en una mochila, aunque el padre se habría arrepentido y regresado. “El recién nacido continúa con pronóstico reservado y bajo seguimiento permanente en Neonatología”, señalaron voceros del hospital, en un comunicado que refleja la gravedad del cuadro.

La liberación del padre marca un giro en la investigación, pero no descarta futuras imputaciones. El expediente sigue en curso y las autoridades esperan nuevas pericias médicas y testimoniales para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la atención está puesta en la evolución del bebé, cuya vida depende de la respuesta a los tratamientos aplicados en el Lagomaggiore.