Caso del bebé que habrían intentado abandonar: cómo están la madre y el recién nacido

El pequeño permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Lagomaggiore, mientras su madre se encuentra en proceso de recuperación. El padre continúa aprehendido y la Fiscalía avanza con nuevas medidas para esclarecer qué ocurrió.

Un bebé recién nacido permanece internado en el Hospital Lagomaggiore, donde ingresó el domingo con un cuadro de asfixia perinatal y signos importantes de infección, luego de haber pasado varias horas desde su nacimiento sin recibir atención médica. El caso es investigado por la Justicia y tiene como principal involucrado al padre del pequeño, de 19 años, quien continúa aprehendido.

La madre, de 18 años, habría dado a luz el sábado en su domicilio sin que su entorno conociera que estaba embarazada. Tanto la joven como su propia madre habrían desconocido el embarazo.

Después del nacimiento, la pareja se trasladó hasta la vivienda de la abuela del bebé. Allí, la mujer tomó conocimiento de lo ocurrido y decidió pedir asistencia médica. El recién nacido fue llevado a un centro de salud de La Favorita y, debido a su delicado estado, posteriormente trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Uno de los aspectos que intenta determinar la investigación es qué ocurrió durante esas horas y, especialmente, en qué circunstancias el bebé habría permanecido dentro de una mochila antes de ser llevado al centro asistencial.

El parte médico de este 1 de septiembre señala que el recién nacido continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital Lagomaggiore.

Los médicos detectaron asfixia perinatal y signos importantes de infección al momento de su ingreso. Por ahora, el pequeño permanece bajo atención médica y se aguarda su evolución.

La madre también continúa internada, aunque su estado de salud es diferente al del bebé: se encuentra en proceso de recuperación. Además, según la información conocida hasta el momento, la joven no está sospechada de ningún delito.

El padre del recién nacido, en cambio, permanece aprehendido mientras avanza la investigación. El fiscal de Homicidios Oscar Maya reúne pruebas para reconstruir qué sucedió desde el nacimiento hasta la llegada del bebé al hospital.

Entre las medidas realizadas en las últimas horas hubo allanamientos, destinados a encontrar elementos que permitan establecer cómo se produjo el traslado del recién nacido y qué ocurrió durante el período en el que habría permanecido dentro de la mochila.

La Fiscalía también analiza testimonios y otras evidencias incorporadas al expediente.

Por el momento, la causa está caratulada como averiguación de hecho. Esto significa que todavía no existe una imputación por tentativa de homicidio ni por averiguación de muerte.