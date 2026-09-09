Le negaron un trago en un boliche de Mendoza, volvió con nafta y atropelló a dos mujeres

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. El hombre, de 31 años, había sido retirado del local tras discutir con los trabajadores. Luego regresó con un bidón de combustible, chocó con su auto contra el ingreso y dos mujeres resultaron heridas. El dosaje de alcohol dio 1,72 gramos.

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada del domingo después de protagonizar una serie de incidentes en el boliche Ítalo, ubicado en La Dormida, Santa Rosa.

El episodio comenzó cuando se acercó a la barra y pidió otro trago, pero el personal le informó que ya había finalizado el horario de venta de bebidas alcohólicas.

Según el relato de una de las trabajadoras, el hombre se encontraba alcoholizado, comenzó a insultar al personal, golpeó muebles y discutió con los empleados del lugar. Ante esta situación, el personal de seguridad decidió retirarlo del establecimiento.

Una vez afuera, intentó volver a ingresar y golpeó y pateó la puerta mientras continuaba la discusión con los trabajadores.

Después de retirarse hacia su vehículo, el hombre regresó al boliche con un bidón que contenía combustible.

De acuerdo con el testimonio de Daiana Cornejo, encargada de seguridad del establecimiento, comenzó a rociar con nafta la zona de ingreso. Parte del combustible cayó sobre las piernas y la ropa de la trabajadora.

Según su relato, el hombre también intentó conseguir un encendedor o fósforos para prender fuego el combustible, aunque no logró hacerlo y regresó hasta su vehículo.

El hombre puso en marcha el automóvil y realizó una maniobra de marcha atrás. Después avanzó hacia el ingreso del boliche, donde se encontraban trabajadores del establecimiento.

Dos mujeres que formaban parte del personal de seguridad fueron alcanzadas por el vehículo y resultaron heridas.

Cornejo sufrió fracturas y lesiones en el brazo derecho, además de una lesión vertebral. La mujer permanece a la espera de nuevos estudios médicos para determinar si deberá ser sometida a una intervención quirúrgica.

La otra trabajadora también sufrió lesiones y recibió asistencia médica.

Tras el episodio, el hombre fue detenido y se le realizó un dosaje de alcohol que arrojó 1,72 gramos por litro de sangre, según informó el Ministerio de Seguridad.

Además, presentaba una herida cortante en la ceja izquierda. De acuerdo con la información oficial, esa lesión se habría producido durante un intento de agresión por parte de algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

El vehículo utilizado fue secuestrado para las actuaciones correspondientes.