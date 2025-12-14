Las Heras: una familia escapó de su casa en medio de un incendio

El incendio se produjo en la vivienda mientras la familia dormía. Una mujer embarazada sufrió una leve intoxicación por humo y un hombre resultó con escoriaciones.

Un incendio se registró este sábado, alrededor de las 10.23 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Municipal del departamento de Las Heras.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se desató en una casa de dos plantas mientras sus ocupantes dormían. Al advertir la situación, lograron evacuar el inmueble y sacar a los menores a la vía pública antes de la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el siniestro.

Como consecuencia del incendio, una mujer de 32 años, que cursa un embarazo, presentó una intoxicación leve por inhalación de humo, mientras que un hombre de 36 años sufrió escoriaciones. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

El fuego provocó daños totales en el primer piso de la vivienda.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor y se ordenaron pericias para determinar las causas del incendio.