Las Heras: un árbol cayó sobre un nene de 6 años mientras jugaba y quedó internado en el Hospital Notti

El hecho ocurrió en la vía pública. El menor debió ser trasladado de urgencia y permanece bajo observación médica.
Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido durante la noche del viernes en calle Lamadrid, en el departamento de Las Heras.
De acuerdo a la información aportada por su madre, una joven de 27 años, el menor se encontraba jugando en la vía pública cuando un árbol cayó repentinamente y lo golpeó en la espalda.
Tras el impacto, el niño fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Notti. Allí, el personal de salud le diagnosticó politraumatismos y dispuso su internación.
Según indicaron fuentes médicas, el menor permanece estable y bajo observación.