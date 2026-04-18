Las Heras: un árbol cayó sobre un nene de 6 años mientras jugaba y quedó internado en el Hospital Notti

El hecho ocurrió en la vía pública. El menor debió ser trasladado de urgencia y permanece bajo observación médica.

Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras un accidente ocurrido durante la noche del viernes en calle Lamadrid, en el departamento de Las Heras.

De acuerdo a la información aportada por su madre, una joven de 27 años, el menor se encontraba jugando en la vía pública cuando un árbol cayó repentinamente y lo golpeó en la espalda.

Tras el impacto, el niño fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Notti. Allí, el personal de salud le diagnosticó politraumatismos y dispuso su internación.

Según indicaron fuentes médicas, el menor permanece estable y bajo observación.