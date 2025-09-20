Las Heras: hallaron a un hombre muerto dentro de una camioneta en el Algarrobal

El vehículo estaba en una acequia y la víctima presentaba heridas de arma de fuego. Investigan el caso.

Un violento hecho conmocionó en la madrugada de este sábado a la zona de Algarrobal, en el departamento de Las Heras.

Cerca de la 1 de la mañana, un llamado al 911 alertó sobre una camioneta Toyota gris que había caído en una acequia sobre calle Paso Hondo, en la calle Recuero. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 56° encontraron en el interior del rodado a un hombre muerto.

Fuentes policiales informaron que la víctima tenía 59 años, aunque aún restaba la confirmación oficial de su identidad. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Delitos Complejos y la UID de Las Heras. Se secuestró documentación tanto del vehículo como de la víctima, lo que será clave para avanzar en la investigación.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, desde donde se dispuso la intervención de la división Homicidios y de los equipos técnicos especializados para esclarecer lo ocurrido.