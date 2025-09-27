Las fuertes ráfagas en Mendoza dejaron graves daños: una persona muerta, árboles y postes caídos, voladuras de techo, heridos y familias asistidas

El temporal del día viernes provocó la caída de árboles, voladuras de techos y graves daños materiales en distintos departamentos.

El viento que golpeó con intensidad a Mendoza este viernes, dejó graves daños: una mujer fallecida en Maipú, personas heridas, cientos de árboles y postes caídos, voladuras de techos, incendios de campo y hasta vuelos cancelados en el aeropuerto internacional.

El fenómeno se desató en cuestión de minutos y generó importantes destrozos en el Gran Mendoza y en distintos departamentos del Valle de Uco, el Este y el Sur provincial.

En el aeropuerto, parte del techo del estacionamiento fue arrancado por las ráfagas y terminó dañando varios vehículos.

Los daños por departamento

El relevamiento oficial del viernes reportó 440 incidentes en toda la provincia:

Las Heras

⁠Árboles Caídos: 29

⁠Postes Caídos: 6

Derrumbe Pared/ Voladura techo: 3

⁠Herido por accidente: 1

Total: 39

Guaymallén

Árboles y Ramas Caídos: 60

Incendios de campo: 2

Total: 62

Maipú

⁠Árboles y Ramas Caídos: 30

Postes Caídos 2

⁠Voladuras de Techo: 5

Persona Fallecida: 1

Persona Herida: 1

Incendios de Campo: 3

Total: 41

Capital

⁠Árboles y ramas Caídos: 15

Total: 15

Godoy Cruz

⁠Árboles y ramas Caídos: 25

Voladura de techo: 1

Postes Caídos: 2

Fuga de Gas: 1

Total: 29

Luján

Árboles Caídos: 18

⁠Postes caídos: 3

⁠Incendio de campo: 1

Total: 22

Lavalle

Árboles y Ramas Caídos: 25

⁠Incendios de campo: 9

Zonas más afectadas 3 de Mayo, Salvatierra y Villa Tulumaya

Total: 34

Zona Sur

San Rafael

Árboles y Ramas Caídos:40

Voladuras de Techo: 4

Abundante lluvias y granizo pequeño

Total: 44

Malargüe

•⁠ ⁠Sin Novedad

General Alvear

Árboles Caídos: 5

Postes caídos: 4

Voladuras de techo: 3

Lluvia 6mm y abundante viento.

Total: 13

Zona Este

San Martín

Árboles y Ramas Caídas:15.

Voladuras de techo 2

Postes caídos: 4

Total: 21

Junín

Árboles y Ramas Caídos: 20

⁠Afectación de tendido eléctrico de alta tensión

Zona más afectada: Algarrobo Grande, Barriales y Phillips

Total: 25

Santa Rosa

Árboles caídos: 25

Ruta 71 cortada por caída de árboles

⁠Voladuras de techo: 3

Zona más afectada: Las Catitas, La Dormida y 25 de mayo.

Total: 28

La Paz

⁠Arboles caídos: 9.

⁠⁠Postes caídos 2

Tendido Eléctrico

Total: 11

Zona Valle de Uco

Tunuyán

⁠ ⁠Árboles y Ramas Caídas: 18

⁠ ⁠Poste caídos: 5

Total: 23

Tupungato

Árboles y Ramas Caídas: 15

⁠ ⁠Vehículos dañados: 3

Familias asistidas: 4

Postes Caídos: 2

Lluvias y granizo pequeño

Total: 24

San Carlos

⁠ ⁠Árboles caídos: 8.

Total: 8