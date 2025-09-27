Las fuertes ráfagas en Mendoza dejaron graves daños: una persona muerta, árboles y postes caídos, voladuras de techo, heridos y familias asistidas

Mendoza

El temporal del día viernes provocó la caída de árboles, voladuras de techos y graves daños materiales en distintos departamentos.

Redacción ElNueve.com

El viento que golpeó con intensidad a Mendoza este viernes, dejó graves daños: una mujer fallecida en Maipú, personas heridas, cientos de árboles y postes caídos, voladuras de techos, incendios de campo y hasta vuelos cancelados en el aeropuerto internacional.

El fenómeno se desató en cuestión de minutos y generó importantes destrozos en el Gran Mendoza y en distintos departamentos del Valle de Uco, el Este y el Sur provincial.

En el aeropuerto, parte del techo del estacionamiento fue arrancado por las ráfagas y terminó dañando varios vehículos.

Los daños por departamento

El relevamiento oficial del viernes reportó 440 incidentes en toda la provincia:

Las Heras

  • ⁠Árboles Caídos: 29
  • ⁠Postes Caídos: 6
  • Derrumbe Pared/ Voladura techo: 3
  • ⁠Herido por accidente: 1

Total: 39

Guaymallén 

  • Árboles y Ramas Caídos: 60
  • Incendios de campo: 2

Total: 62

Maipú

  • ⁠Árboles y Ramas Caídos: 30
  • Postes Caídos 2
  • ⁠Voladuras de Techo: 5
  • Persona Fallecida: 1
  • Persona Herida: 1
  • Incendios de Campo: 3

Total: 41

Capital

  •  ⁠Árboles y ramas Caídos: 15

Total: 15

Godoy Cruz

  • ⁠Árboles y ramas Caídos: 25
  • Voladura de techo: 1
  • Postes Caídos: 2
  • Fuga de Gas: 1

Total: 29

Luján 

  • Árboles Caídos: 18
  • ⁠Postes caídos: 3
  • ⁠Incendio de campo: 1

Total: 22

Lavalle

  • Árboles y Ramas Caídos: 25
  • ⁠Incendios de campo: 9
  • Zonas más afectadas 3 de Mayo, Salvatierra y Villa Tulumaya

Total: 34

Zona Sur

San Rafael 

  • Árboles y Ramas Caídos:40
  • Voladuras de Techo: 4
  • Abundante lluvias y granizo pequeño

Total: 44

Malargüe

•⁠ ⁠Sin Novedad

General Alvear

  • Árboles Caídos: 5
  • Postes caídos: 4
  • Voladuras de techo: 3
  • Lluvia 6mm y abundante viento.

Total: 13

Zona Este

San Martín

  • Árboles y Ramas Caídas:15.
  • Voladuras de techo 2
  • Postes caídos: 4

Total: 21

Junín

  • Árboles y Ramas Caídos: 20
  • ⁠Afectación de tendido eléctrico de alta tensión
  •  Zona más afectada: Algarrobo Grande, Barriales y Phillips

Total: 25

Santa Rosa

  • Árboles caídos: 25
  • Ruta 71 cortada por caída de árboles
  • ⁠Voladuras de techo: 3
  • Zona más afectada: Las Catitas, La Dormida y 25 de mayo.

Total: 28

La Paz

  • ⁠Arboles caídos: 9.
  • ⁠⁠Postes caídos 2
  • Tendido Eléctrico

Total: 11

Zona Valle de Uco

Tunuyán

  • ⁠ ⁠Árboles y Ramas Caídas: 18
  • ⁠ ⁠Poste caídos: 5

Total: 23

Tupungato

  • Árboles y Ramas Caídas: 15
  • ⁠ ⁠Vehículos dañados: 3
  • Familias asistidas: 4
  • Postes Caídos: 2
  • Lluvias y granizo pequeño

Total: 24

San Carlos

  • ⁠ ⁠Árboles caídos: 8.

Total: 8