Las fuertes ráfagas en Mendoza dejaron graves daños: una persona muerta, árboles y postes caídos, voladuras de techo, heridos y familias asistidas

El temporal del día viernes provocó la caída de árboles, voladuras de techos y graves daños materiales en distintos departamentos.
El viento que golpeó con intensidad a Mendoza este viernes, dejó graves daños: una mujer fallecida en Maipú, personas heridas, cientos de árboles y postes caídos, voladuras de techos, incendios de campo y hasta vuelos cancelados en el aeropuerto internacional.
El fenómeno se desató en cuestión de minutos y generó importantes destrozos en el Gran Mendoza y en distintos departamentos del Valle de Uco, el Este y el Sur provincial.
En el aeropuerto, parte del techo del estacionamiento fue arrancado por las ráfagas y terminó dañando varios vehículos.
Los daños por departamento
El relevamiento oficial del viernes reportó 440 incidentes en toda la provincia:
Las Heras
- Árboles Caídos: 29
- Postes Caídos: 6
- Derrumbe Pared/ Voladura techo: 3
- Herido por accidente: 1
Total: 39
Guaymallén
- Árboles y Ramas Caídos: 60
- Incendios de campo: 2
Total: 62
Maipú
- Árboles y Ramas Caídos: 30
- Postes Caídos 2
- Voladuras de Techo: 5
- Persona Fallecida: 1
- Persona Herida: 1
- Incendios de Campo: 3
Total: 41
Capital
- Árboles y ramas Caídos: 15
Total: 15
Godoy Cruz
- Árboles y ramas Caídos: 25
- Voladura de techo: 1
- Postes Caídos: 2
- Fuga de Gas: 1
Total: 29
Luján
- Árboles Caídos: 18
- Postes caídos: 3
- Incendio de campo: 1
Total: 22
Lavalle
- Árboles y Ramas Caídos: 25
- Incendios de campo: 9
- Zonas más afectadas 3 de Mayo, Salvatierra y Villa Tulumaya
Total: 34
Zona Sur
San Rafael
- Árboles y Ramas Caídos:40
- Voladuras de Techo: 4
- Abundante lluvias y granizo pequeño
Total: 44
Malargüe
• Sin Novedad
General Alvear
- Árboles Caídos: 5
- Postes caídos: 4
- Voladuras de techo: 3
- Lluvia 6mm y abundante viento.
Total: 13
Zona Este
San Martín
- Árboles y Ramas Caídas:15.
- Voladuras de techo 2
- Postes caídos: 4
Total: 21
Junín
- Árboles y Ramas Caídos: 20
- Afectación de tendido eléctrico de alta tensión
- Zona más afectada: Algarrobo Grande, Barriales y Phillips
Total: 25
Santa Rosa
- Árboles caídos: 25
- Ruta 71 cortada por caída de árboles
- Voladuras de techo: 3
- Zona más afectada: Las Catitas, La Dormida y 25 de mayo.
Total: 28
La Paz
- Arboles caídos: 9.
- Postes caídos 2
- Tendido Eléctrico
Total: 11
Zona Valle de Uco
Tunuyán
- Árboles y Ramas Caídas: 18
- Poste caídos: 5
Total: 23
Tupungato
- Árboles y Ramas Caídas: 15
- Vehículos dañados: 3
- Familias asistidas: 4
- Postes Caídos: 2
- Lluvias y granizo pequeño
Total: 24
San Carlos
- Árboles caídos: 8.
Total: 8