Lanzaron un nuevo programa del IPV: cuánto hay que ganar y cuáles son los requisitos

El Gobierno provincial anunció un nuevo programa de viviendas con financiamiento mixto. Apunta a familias de ingresos medios que buscan acceder a su primera casa con apoyo estatal y privado.

En un contexto donde acceder a la casa propia resulta cada vez más difícil, el Gobierno de Mendoza presentó un nuevo programa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) orientado a la clase media. Según indicaron, construirán alrededor de 350 casas con financiamiento público y privado.

La iniciativa propone un esquema de financiamiento público-privado que busca impulsar el desarrollo de proyectos inmobiliarios y facilitar el acceso a la primera vivienda para familias con ingresos medios.

El plan contempla la construcción de unas 350 casas en distintas zonas urbanas de la provincia, con un mínimo de 60 metros cuadrados por unidad.

Cómo funciona el financiamiento del IPV

El modelo combina aportes del Estado y del sector privado. Según lo informado oficialmente:

El IPV financiará hasta el 40% del valor total de la vivienda

del valor total de la vivienda El 60% restante estará a cargo del desarrollador inmobiliario

estará a cargo del desarrollador inmobiliario El valor de referencia por vivienda tendrá un tope de $130 millones

Además, el programa se financiará con unos 10 millones de dólares provenientes del Fondo del Resarcimiento.

Una de las principales diferencias de este sistema es que el beneficiario no le paga directamente al Estado. Sino que el desarrollador devuelve el crédito al IPV en un plazo de hasta 10 años, con tasa ajustada y el comprador paga al desarrollador en cuotas, con un plazo de hasta 20 años.

Desde el IPV aseguraron que se regularán las condiciones para evitar tasas abusivas y garantizar un acceso más justo.

Requisitos para acceder a las casas del IPV

El programa está destinado a sectores medios, por lo que establece condiciones específicas:

Tener ingresos superiores a 5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (actualmente más de $1.800.000)

(actualmente más de $1.800.000) No poseer otra propiedad , ya que está orientado a vivienda única

, ya que está orientado a vivienda única Cumplir con los criterios establecidos en el programa habitacional

Cómo son las viviendas del nuevo programa

Las casas financiadas por el IPV en Mendoza tendrán características estandarizadas:

Superficie mínima de 60 m²

2 dormitorios , cocina-comedor y baño

, cocina-comedor y baño Posibilidad de ser de una o dos plantas

Ubicación en barrios de entre 5 y 35 viviendas

Con terreno y servicios básicos

Además, se permitirá la construcción con sistemas tradicionales o industrializados, priorizando la eficiencia energética y la sustentabilidad.

IPV Mendoza: cómo inscribirse en el programa

Los interesados podrán anotarse a través de un formulario online que será parte de las bases del programa según estimaron, será anunciado a mediados de junio. A su vez, el IPV utilizará su propia base de datos de personas que ya están registradas y cumplen con los requisitos, lo que podría agilizar la asignación de las viviendas.