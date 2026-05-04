Casa propia para docentes: cómo será el plan de viviendas del IPV y cuáles son los requisitos

El Gobierno provincial anunció un nuevo esquema de viviendas para docentes en Mendoza, con participación privada, créditos bancarios y ahorro previo. El programa contempla una primera etapa de 250 casas y apunta a facilitar el acceso a la casa propia.

El acceso a la casa propia en Mendoza vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales de la agenda pública. En ese marco, el Gobierno provincial anunció que avanzará con el diseño de un plan de viviendas destinadas a docentes, y que se desarrollarán en una articulación con el IPV y privados. En una primera etapa, el programa prevé la construcción de 250 viviendas, mientras que en paralelo se proyecta una segunda línea con financiamiento internacional que podría sumar otras 350 unidades, pero destinadas al público en general que cumpla con los requisitos.

Cómo serán las viviendas y dónde se construirán

Las casas contempladas en este plan tendrán aproximadamente 60 metros cuadrados y un valor estimado de entre $100 millones y $120 millones, incluyendo obras de urbanización.

Los proyectos podrán desarrollarse tanto en terrenos aportados por el Estado, principalmente de la Dirección General de Escuelas, como en tierras de desarrolladores privados. Entre las zonas en análisis aparecen Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque no se descarta la incorporación de otros municipios.

La convocatoria para empresas se abrirá con la publicación de pliegos, lo que permitirá definir la ubicación final y características de cada emprendimiento.

Financiamiento de las viviendas para docentes: crédito y ahorro previo

El esquema financiero será clave para acceder a estas viviendas del IPV para docentes. El modelo se divide en dos componentes principales:

Crédito hipotecario (80%) : será otorgado por entidades privadas, con plazos de hasta 30 años .

: será otorgado por entidades privadas, con plazos de hasta . Ahorro previo (20%): los adjudicatarios deberán aportar aproximadamente $20 millones, monto que podrá reunirse en un plazo de 12 a 24 meses a través de cuotas.

Requisitos para acceder a una vivienda del IPV

El programa está orientado a trabajadores de la educación con estabilidad laboral. Entre los principales requisitos se destacan:

Ser docente titular o contar con estabilidad comprobable

o contar con estabilidad comprobable Acreditar ingresos familiares equivalentes a cinco salarios mínimos . Aproximadamente $2.000.0000.

. Aproximadamente $2.000.0000. Demostrar capacidad de pago para afrontar el crédito.

para afrontar el crédito. Ser primera vivienda.

Inscripción y plazos del plan de viviendas

La inscripción para docentes se habilitaría a mediados de junio, una vez que estén definidos los proyectos disponibles. El trámite será online, a través del IPV, mediante una instancia de preinscripción.

En ese proceso, cada interesado deberá elegir el desarrollo habitacional al que desea postularse, teniendo en cuenta factores como ubicación y condiciones del proyecto.

En cuanto a los tiempos de entrega, estarán vinculados tanto al avance de obra como al cumplimiento del ahorro previo, que será un paso obligatorio antes de acceder a la vivienda.