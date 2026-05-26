El Gobierno eliminó la compensación a empresas de colectivos por los viajes de personas con discapacidad: ¿seguirán los pasajes gratuitos?

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia para cubrir el costo de los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la ley. La medida fue oficializada este martes 26 de mayo mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión deja sin efecto el esquema de subsidios que el Estado abonaba parcialmente a las compañías de transporte automotor interjurisdiccional por los boletos gratuitos que debían otorgar obligatoriamente. El beneficio alcanzaba a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de un trasplante, además de niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la eliminación de estas compensaciones no modifica el derecho a viajar gratis para los grupos contemplados por la normativa vigente.

¿La gratuidad de los pasajes sigue vigente?

En el texto oficial se remarcó que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, por lo que las empresas de transporte de larga distancia deberán continuar entregando los boletos sin cargo como hasta ahora.

La diferencia es que, a partir de esta resolución, las compañías dejarán de percibir una compensación económica del Estado para cubrir esos pasajes gratuitos.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que será responsabilidad de las empresas cumplir con la normativa vigente y garantizar el acceso a los pasajes gratuitos, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá supervisar el efectivo cumplimiento de estas obligaciones.

Los argumentos del Gobierno para eliminar el esquema

Según se detalla en la resolución, el régimen de compensaciones había sido implementado en un contexto de fuerte intervención estatal sobre las tarifas del transporte, con el objetivo de reducir los desequilibrios económicos del sector.

No obstante, el Gobierno argumentó que ese escenario cambió tras la publicación del Decreto 883/2024, que habilitó a las empresas a determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”, por lo que consideró “innecesaria” la continuidad del sistema de subsidios a las empresas de larga distancia.