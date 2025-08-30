Mendoza bajo alerta naranja: intensas lluvias y nevadas durante el fin de semana

La Tormenta de Santa Rosa llega con fuerza a Mendoza durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias fuertes, nevadas en cordillera y un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta naranja que alcanza a gran parte del territorio mendocino y zonas de San Luis, San Juan y el norte de Neuquén.

En Mendoza se prevén lluvias intensas en todo el territorio provincial, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos en áreas urbanas y complicaciones en rutas.

A su vez, se esperan nevadas en cordillera, precordillera de Las Heras y Luján, y la zona baja de Malargüe, que se extenderán durante la madrugada del domingo.

¿Qué implica la alerta naranja?

El nivel naranja significa se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Pronóstico extendido en Mendoza

Sábado

Cielo mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura. Lluvias con acumulados de precipitación importantes por sectores. Vientos algo fuertes del sector sur.

Nevadas en la cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

Domingo

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Lluvias en horas de la mañana.

En cordillera, mejora hacia la tarde.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C

Lunes

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

En cordillera también se mantiene la nubosidad.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C