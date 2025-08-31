La Tormenta de Santa Rosa afecta al Gran Mendoza con nieve y lluvias

Mendoza

El fenómeno continúa afectando distintos departamentos con precipitaciones de variada intensidad. En Ciudad, Las Heras y Godoy Cruz se reporta caída de nieve y aguanieve.

Redacción ElNueve.com

La Tormenta de Santa Rosa continúa afectando a la provincia de Mendoza. Además de las fuertes lluvias y la caída de granizo en varios departamentos, en las últimas horas se registró nieve y aguanieve en sectores de Las Heras, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

De acuerdo al Radar San Martín, a cargo de Hugo Videla, el sistema avanza de norte a sur y mantiene condiciones inestables en el Gran Mendoza, con lluvias moderadas a intensas y probabilidad de granizo en zonas de Maipú, especialmente en Rodeo del Medio.

Zonas afectadas hasta el momento

  • Rivadavia: fuerte lluvia con mucho granizo, sin daños reportados.
  • Santa Rosa: lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida.
  • Tunuyán y Tupungato: precipitaciones en distritos del Este.
  • Lavalle: lluvias intensas en el centro departamental.
  • Guaymallén: probable granizo pequeño en Los Corralitos, Bermejo y Km 8.
  • Ruta 7: precaución en el tramo entre Ciudad y Km 8 por caída de granizo.

Las calles que están cortadas

  • Ruta 7 y Provincial 84, a la salida de Potrerillos hacia Mendoza.
  • Ruta Provincial 82, tramo MendozaPotrerillos (donde directamente se recomienda no transitar).
  • Ruta 7 a la altura del km 1143, en el acceso al cementerio de Uspallata.
  • Zona de Blanco Encalada.
  • Corte total en Ruta 82 se pude circular hasta la DINAF, a continuación solamente frentistas. Por desprendimiento de rocas en la calzada, no se puede llegar hasta Las Termas de Cacheuta.

Defensa Civil recomienda circular con precaución y evitar zonas anegadas o con escasa visibilidad.