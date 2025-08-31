La Tormenta de Santa Rosa afecta al Gran Mendoza con nieve y lluvias

El fenómeno continúa afectando distintos departamentos con precipitaciones de variada intensidad. En Ciudad, Las Heras y Godoy Cruz se reporta caída de nieve y aguanieve.
La Tormenta de Santa Rosa continúa afectando a la provincia de Mendoza. Además de las fuertes lluvias y la caída de granizo en varios departamentos, en las últimas horas se registró nieve y aguanieve en sectores de Las Heras, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.
De acuerdo al Radar San Martín, a cargo de Hugo Videla, el sistema avanza de norte a sur y mantiene condiciones inestables en el Gran Mendoza, con lluvias moderadas a intensas y probabilidad de granizo en zonas de Maipú, especialmente en Rodeo del Medio.
Zonas afectadas hasta el momento
- Rivadavia: fuerte lluvia con mucho granizo, sin daños reportados.
- Santa Rosa: lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida.
- Tunuyán y Tupungato: precipitaciones en distritos del Este.
- Lavalle: lluvias intensas en el centro departamental.
- Guaymallén: probable granizo pequeño en Los Corralitos, Bermejo y Km 8.
- Ruta 7: precaución en el tramo entre Ciudad y Km 8 por caída de granizo.
Las calles que están cortadas
- Ruta 7 y Provincial 84, a la salida de Potrerillos hacia Mendoza.
- Ruta Provincial 82, tramo Mendoza – Potrerillos (donde directamente se recomienda no transitar).
- Ruta 7 a la altura del km 1143, en el acceso al cementerio de Uspallata.
- Zona de Blanco Encalada.
- Corte total en Ruta 82 se pude circular hasta la DINAF, a continuación solamente frentistas. Por desprendimiento de rocas en la calzada, no se puede llegar hasta Las Termas de Cacheuta.
Defensa Civil recomienda circular con precaución y evitar zonas anegadas o con escasa visibilidad.