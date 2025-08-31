La Tormenta de Santa Rosa afecta al Gran Mendoza con nieve y lluvias

El fenómeno continúa afectando distintos departamentos con precipitaciones de variada intensidad. En Ciudad, Las Heras y Godoy Cruz se reporta caída de nieve y aguanieve.

La Tormenta de Santa Rosa continúa afectando a la provincia de Mendoza. Además de las fuertes lluvias y la caída de granizo en varios departamentos, en las últimas horas se registró nieve y aguanieve en sectores de Las Heras, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

De acuerdo al Radar San Martín, a cargo de Hugo Videla, el sistema avanza de norte a sur y mantiene condiciones inestables en el Gran Mendoza, con lluvias moderadas a intensas y probabilidad de granizo en zonas de Maipú, especialmente en Rodeo del Medio.

Zonas afectadas hasta el momento

Rivadavia: fuerte lluvia con mucho granizo, sin daños reportados.

fuerte lluvia con mucho granizo, sin daños reportados. Santa Rosa: lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida.

lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida. Tunuyán y Tupungato: precipitaciones en distritos del Este.

y precipitaciones en distritos del Este. Lavalle: lluvias intensas en el centro departamental.

lluvias intensas en el centro departamental. Guaymallén: probable granizo pequeño en Los Corralitos, Bermejo y Km 8.

probable granizo pequeño en Los Corralitos, Bermejo y Km 8. Ruta 7: precaución en el tramo entre Ciudad y Km 8 por caída de granizo.

Las calles que están cortadas

Ruta 7 y Provincial 84, a la salida de Potrerillos hacia Mendoza.

y a la salida de Ruta Provincial 82 , tramo Mendoza – Potrerillos (donde directamente se recomienda no transitar).

, tramo – (donde directamente se recomienda no transitar). Ruta 7 a la altura del km 1143 , en el acceso al cementerio de Uspallata.

a la altura del , en el acceso al cementerio de Zona de Blanco Encalada.

Corte total en Ruta 82 se pude circular hasta la DINAF, a continuación solamente frentistas. Por desprendimiento de rocas en la calzada, no se puede llegar hasta Las Termas de Cacheuta.

Defensa Civil recomienda circular con precaución y evitar zonas anegadas o con escasa visibilidad.