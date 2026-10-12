Concurso del Poder Judicial de Mendoza: este es el material que hay que estudiar para el examen de ingreso

La Suprema Corte habilitó el material de estudio para quienes se inscribieron al concurso administrativo 2026. Los contenidos se pueden descargar gratis y serán la base de una de las instancias eliminatorias del proceso de selección.

Los aspirantes al concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza 2026 ya pueden consultar el material que deberán preparar para una de las etapas de evaluación. La Suprema Corte de Justicia publicó la bibliografía oficial el lunes 12 de octubre, con documentos gratuitos disponibles para descargar desde su sitio web.

Las inscripciones se realizaron entre el 5 y el 9 de octubre y la convocatoria apunta a cubrir cargos técnicos y administrativos en las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia. Los puestos corresponden a la categoría Oficial de Tercera, Clase 13, prevista para el ingreso al escalafón.

El cronograma de los exámenes todavía no fue informado. Mientras esperan las fechas oficiales, los postulantes pueden comenzar a estudiar los contenidos incluidos en los cinco módulos.

Dónde descargar el material de estudio del Poder Judicial de Mendoza

La bibliografía se encuentra disponible en formato PDF en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La descarga es gratuita y está destinada a preparar el examen presencial de conocimientos específicos.

El material oficial se puede consultar en este enlace: Descargar el material de estudio del concurso de ingreso 2026

Los aspirantes deben tomar estos documentos como referencia para preparar la evaluación correspondiente a esta instancia del proceso.

Qué hay que estudiar para el concurso judicial 2026

El material está organizado en cinco módulos temáticos que abarcan la organización del Estado, la estructura de la Justicia provincial, los derechos humanos y la atención al público.

Los principales ejes de estudio son:

Organización del Estado: funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público.

funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público. Estructura judicial de Mendoza: organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil.

organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil. Derechos humanos: principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Violencia de género: modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención.

modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención. Atención al público en el servicio de Justicia: resolución de conflictos, lenguaje claro y accesibilidad en las dependencias judiciales.

Cómo serán los exámenes para ingresar al Poder Judicial

El concurso contempla evaluaciones virtuales y presenciales. Los participantes deberán superar cada instancia para avanzar hacia la siguiente.

Primera etapa: dos evaluaciones virtuales

La primera fase incluye dos evaluaciones virtuales obligatorias, previstas para jornadas diferentes.

En cada una, los aspirantes deberán observar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos y luego responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple.

Para aprobar, deberán contestar correctamente al menos 15 preguntas, equivalentes al 75% del examen. Quienes no alcancen ese mínimo no podrán continuar en el proceso.

Segunda etapa: examen presencial de comprensión lectora

Quienes aprueben las dos evaluaciones virtuales deberán rendir una prueba presencial de comprensión lectora.

El examen tendrá 10 preguntas de opción múltiple sobre un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz”. Esta instancia busca evaluar la capacidad para comprender e interpretar un texto.

Los postulantes deberán alcanzar el puntaje mínimo previsto para avanzar.

Tercera etapa: examen presencial de conocimientos específicos

La última evaluación de conocimientos será presencial y estará basada en los cinco módulos publicados por la Suprema Corte.

El examen tendrá 50 preguntas de opción múltiple, cada una con cuatro alternativas y una sola respuesta correcta. La prueba se calificará sobre un máximo de 100 puntos.

Según las condiciones informadas para el concurso, será necesario obtener al menos 70 puntos, equivalentes a 35 respuestas correctas, para aprobar.

Cómo se definirá el orden de mérito

Las evaluaciones presenciales se corregirán mediante un sistema automatizado y bajo condiciones de anonimato, según las pautas del concurso.

Los aspirantes que superen las instancias eliminatorias integrarán un orden de mérito por región, organizado de acuerdo con los puntajes obtenidos.

Ese listado servirá para cubrir vacantes durante la vigencia del concurso, prevista por aproximadamente tres años. Por eso, aprobar las evaluaciones no implica necesariamente ingresar de inmediato: la incorporación dependerá de la posición obtenida, las vacantes disponibles y las necesidades del Poder Judicial.

Qué es la evaluación psicofísica

Los postulantes que avancen en el orden de mérito podrán ser convocados a una evaluación psicofísica, de acuerdo con las vacantes y los requerimientos de cada circunscripción.

Esta instancia contempla dos componentes:

Evaluación psicológica: destinada a determinar la aptitud para el puesto.

destinada a determinar la aptitud para el puesto. Examen médico: incluye estudios clínicos para evaluar las condiciones de salud del aspirante.

La convocatoria dependerá de la posición de cada participante en el listado y de las necesidades de incorporación de personal.

Cuánto cobra un empleado que ingresa al Poder Judicial de Mendoza

Los puestos previstos corresponden a la categoría Oficial de Tercera, Clase 13, dentro del escalafón administrativo y técnico.

De acuerdo con los valores informados para septiembre de 2026, el sueldo inicial de referencia es de $960.000 mensuales, sin adicionales personales.

La jornada laboral prevista es de seis horas diarias, con dos franjas horarias posibles:

Turno mañana: de 7.30 a 13.30.

de 7.30 a 13.30. Turno tarde: de 14 a 20.

La dependencia y el horario de cada ingresante serán definidos por la Dirección de Recursos Humanos, según las necesidades del organismo.

Cuándo serán los exámenes del concurso 2026

Hasta el momento, no se informaron las fechas de las evaluaciones. El cronograma deberá comunicarse a través de los canales oficiales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Mientras esperan esa información, los aspirantes pueden comenzar a preparar los contenidos publicados para el examen de conocimientos específicos.