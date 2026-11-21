El recital será este sábado en el Teatro Griego Frank Romero Day. Habrá restricciones en la circulación desde la mañana, cambios en los accesos y quedarán cerradas las bajadas que conectan el Cerro de la Gloria con el predio.

La Renga se presentará este sábado 21 de noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day y habrá que tener en cuenta varios cambios en la circulación del Parque General San Martín.

El operativo incluye cortes de tránsito, restricciones en las bajadas del Cerro de la Gloria y el cierre del Parque Deportivo de Montaña.

Además, la organización difundió el cronograma del espectáculo, con los horarios de apertura de puertas, la presentación de la banda invitada y el inicio del recital. También se habilitará una boletería para quienes necesiten comprar o retirar sus entradas durante la jornada.

La organización confirmó los siguientes horarios para este sábado:

12: apertura de boleterías para la venta y el canje de entradas.

18: apertura de puertas del Teatro Griego Frank Romero Day.

19: presentación de La Ilíada de Pope.

21: comienzo del show de La Renga.

La boletería funcionará en el estacionamiento del Pump Track, ubicado en el ingreso principal al predio, entre avenida San Francisco de Asís y Bajada del Cerro.

El horario del recital tuvo una modificación respecto del anuncio inicial. Aunque en un primer momento se había informado que comenzaría a las 20, el cronograma actualizado de la producción establece las 21 horas como horario de inicio.

El operativo de tránsito contempla restricciones vehiculares desde las 10.30 horas aproximadamente en dos sectores del Parque General San Martín.

Avenida San Francisco de Asís: desde la rotonda del DAD hasta la rotonda de los Pueblos Originarios.

desde la rotonda del DAD hasta la rotonda de los Pueblos Originarios. Avenida Ruiz Leal: desde el acceso al Estadio Malvinas Argentinas hasta la rotonda de las Churrasqueras.

Estas restricciones afectarán la circulación en los alrededores del Teatro Griego durante la jornada del recital.

Qué pasará con los cerros

Una de las particularidades del operativo para este recital será el cierre de las bajadas y quebradas que conectan el Cerro de la Gloria con el sector del Teatro Griego.

Las estructuras metálicas comenzaron a instalarse el jueves y los trabajos continuaron durante el viernes. De esta manera, no se podrá acceder a los sectores que habitualmente utilizan los mendocinos para observar los espectáculos desde las alturas sin ingresar al anfiteatro.

La restricción, sin embargo, no comprende todo el Cerro de la Gloria. El circuito peatonal oficial permanecerá habilitado para quienes quieran visitar el monumento y recorrer el lugar. Lo que estará cerrado son las bajadas no peatonales y las quebradas que comunican con el cerro ubicado frente al Frank Romero Day.

La decisión fue acordada con la organización del recital y apunta a impedir ingresos por sectores traseros del predio y evitar accidentes en zonas de difícil acceso.

Otro espacio que tendrá restricciones este sábado será el Parque Deportivo de Montaña. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que permanecerá cerrado desde las 12, por lo que no se podrán realizar las actividades habituales de ciclismo y senderismo durante ese período.

La medida se tomó por la organización del operativo para el recital y alcanza a quienes suelen utilizar ese espacio recreativo del Parque General San Martín, aunque no tengan previsto asistir al espectáculo.

En los alrededores del Frank Romero Day también habrá un dispositivo de seguridad con 150 efectivos policiales y 300 agentes de seguridad privada, que trabajarán de manera coordinada.

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Quienes necesiten comprar o retirar sus entradas para el recital el mismo sábado podrán acercarse a la boletería del estacionamiento del Pump Track, que comenzará a funcionar a las 12.