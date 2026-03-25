La nafta sigue subiendo en Mendoza: ¿cuánto cuesta pasarse a GNC y cuánto se ahorra?

Con los combustibles líquidos cada vez más caros, cada vez más mendocinos optan por instalar equipos de gas en sus autos. El ahorro puede ser de miles de pesos por mes.

El precio de la nafta en Mendoza sigue aumentando, y con cada ajuste, más conductores buscan alternativas que les permitan ahorrar. Frente a esto, el GNC (gas natural comprimido) se consolida como la opción más elegida.

El último incremento se registró el martes, con subas de hasta un 14%, en medio del impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales.

Ante este panorama de constantes subas llevó a muchos mendocinos a consultar por la instalación de equipos de GNC en sus vehículos.

Hugo Lamy, gerente general de Cervantes Gas y representante de la Cámara Argentina de GNC, explicó la situación: “Ha crecido la demanda, la gente capta la diferencia que hay entre los combustibles líquidos y los combustibles gaseoso. Hoy la diferencia es muy importante, produce mucho ahorro”, dijo.

“Hoy, la diferencia promedio entre un litro de nafta y un litro equivalente de gas es de más de 1.200 pesos. Para una familia que gasta 7 litros por día, esto significa un ahorro diario de unos 10.000 pesos”, agregó.

La suba en las consultas ha generado que aumento en el trabajo en el taller. Según Lamy: “Estamos manejando turnos varios días por adelantado. La gente llega incluso a hacer fila, pero estamos organizados”. Respecto al proceso de instalación, señaló: “Los autos entran por la mañana y se retiran al día siguiente. Hacemos un prechequeo para asegurarnos de que no haya inconvenientes con el vehículo. Hoy trabajamos mucho con autos cero kilómetros o muy poco usados”.

El ahorro proyectado hace que la inversión sea atractiva: “Hoy un equipo básico con un cilindro de 40 litros cuesta aproximadamente 1.400.000 pesos. Si la gente quiere un cilindro de 60 litros, el precio sube a 1.600.000 pesos. Con estos valores, el equipo se amortiza en apenas cinco meses gracias al ahorro diario”, explicó.

Sobre la financiación y pagos, Lamy comentó: “Hay planes con tarjetas de crédito de hasta 18 cuotas, y acuerdos con bancos que reducen la tasa. Incluso para autos que funcionan las 24 horas, como los de aplicaciones de transporte, el ahorro es enorme. Un auto que gasta 30 litros de nafta por día puede ahorrar 900.000 pesos al mes, pagando el equipo en un mes y medio”.

Respecto al futuro cercano y los próximos aumentos, Lamy comentó: “Con los márgenes actuales y los incrementos que se esperan, creemos que la demanda va a seguir creciendo. Hoy el gas no falta, y cada vez más personas buscan opciones inteligentes para cuidar su bolsillo”, concluyó.