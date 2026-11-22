El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 24 al 28 de noviembre

Martes 24

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 11.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Quintana s/n. A las 9:30.

El Topón: Posta Sanitaria. Villanueva y Delgado. A las 10:30.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 “Ejército Argentino”. 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11:30.

Maipú

Rodeo del Medio: Barrios El Rosedal y 6 de Enero. Callejón Molina. Iglesia Patrón Santiago. A las 9.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 11.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11:30.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12:30.

Coquimbito: Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 13.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por Tropero Sosa. A las 13:30.

Las Heras

El Challao: Balcones Cerro Arco. Los Huarpes s/n. A las 9.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33 A las 10.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 11.

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS Nº 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 12.

San Rafael

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 9.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: C.I.C. A las 11.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Boggero: Barrio Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Las Chacritas: San Expedito Comunidad Timoteo Garro. A las 10:45.

Miércoles 25

Maipú

Rodeo del Medio: Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9:30.

Rodeo del Medio: Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10:30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11:30.

El Pedregal: Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.

Guaymallén

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 9.

Pedro Molina: Oruro 2673. Alcorta y Montevideo. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 9:30.

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10:20.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 11.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 11:30.

Luján

Anchoris: Entrada a finca Flores. Kilómetro 48. A las 9:30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11:30.

San Martín

Nueva California: Loteo Cruz Plaza. A las 9.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 10:30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 11:30.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. A las 12:30.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 9:30.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.

Pareditas: El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza distrital. A las 12.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. S.U.M. San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.

Las Heras

El Algarrobal: Asociación Civil Barrio Las Viñas. A las 9.

El Algarrobal: Callejón Rivas. Merendero “Mamás del Corazón”. A las 10:30.

El Algarrobal: Escuela Capitán Luis Cenobio Candelaria Nº 1-213. Ruta 28 y San Esteban. A las 12.

El Algarrobal: Barrio San Lorenzo. Algarrobal Abajo. A las 12:30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Jueves 26

Guayamallén

Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen a metros de escuela García Morales. A las 9.

Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 11.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata: Informador Turístico. A las 10:30.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata: Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12:30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9:30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10:45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 10.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 10.

Las Violetas: Barrio Las Violetas 2. Predio del Centro de Salud. A las 10:30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 11:30.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chical. A las 12.

San Rafael

Goudge: Cancha de Fútbol. A las 9.

Viernes 27

Las Heras

Panquehua: CEDRyS Nº 20. Molinero y Molinero 1. A las 9.

El Plumerillo: C.I.C. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 10:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 15. Aguado y Chile. A las 12.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 8.

12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 8:30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial Nº 50. Kilómetro 1012. A las 9.

25 de Mayo: Frente a barrio Promotor. A las 9:30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

San Martín

Alto Verde: Barrio Fátima. A las 9.

Alto Verde: Barrio Cavagnaro. Playón. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Ejército de los Andes 2000. A la 8:30.

Lavalle

Villa Tulumaya: Villegas y Callejón Villegas. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio Manantiales. A las 10:30.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11:15.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. A las 9:30.

San Roque: Villa Cabecera. Plaza. Cirilo Guevara y Venancio Aguilar. A las 10:30.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela nº 1-426 “José Hernández”. Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Sábado 28

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.

El Mirador: Loteo Estrada. A las 9:15.

El Mirador: Plaza de El Mirador. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 9:45.

La Central: Club La Central. A las 10.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Albarracín Godoy. S.U.M. A las 11.

Rivadavia

Recorrido 2

Medrano: Tanque de Agua. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2