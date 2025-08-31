La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $7900 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo para la primera semana de septiembre.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en la alta montaña, en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en la alta montaña, en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $ 7.900 en Lavalle y Las Heras.

en Lavalle y Las Heras. $ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $ 9.000 en Malargüe y General Alvear

en Malargüe y General Alvear $ 10.000 en San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 1 al 6 de septiembre

Lunes 1

Guaymallén

Colonia Segovia: Buenos Vecinos 4075. Playón. A 50 m de la escuela Leopoldo Lugones. A las 9.30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 11.

Colonia Segovia: barrio Buenos Vecinos. Manzana D. Casa 2. A las 12.30.

El Sauce: barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. Manzana C. Casa 18. A las 13.30.

San Martín

Palmira: Estación Palmira del ferrocarril. Avenida Alem. A las 9.

Maipú

Luzuriaga: barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.

Gutiérrez: barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrrez: barrio Corazón de Jesús. Calles Río Diamante y Correa. Frente a la escuela. El Bloque. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio Soemga. Calles 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. A las 10.30.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 11.15.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calles Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 Ejército Argentino. Calles 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: CIC Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela Nº 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: callejón Rivas Rotonda s/n. A las 11.30.

Martes 2

Guaymallén

Buena Nueva: iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 9.30.

Capilla del Rosario: barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 11.

Buena Nueva: barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 12.30.

Capilla del Rosario: barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 13.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: playón deportivo Isla del Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 9.

Luján

Anchoris: entrada a la finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: barrio Aluminé. Entrada al barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Calle lateral y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Las Yegüitas. Escuela Nº 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Cordón del Plata: barrio Tiza. A las 10.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 11.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.15.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.25.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12.30.

Miércoles 3

Maipú

Coquimbito: barrio Piccione. Espacio verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.

Las Heras

Capdeville: Unión Vecinal Capdeville. Ruta 52. Km 16. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRYS Nº 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRYS Nº 14. Lisandro Moyano y J. M. de Rosas. A las 11.30

Luján

Perdriel: barrio Virgen de Lourdes. Frente a la cancha de fútbol. A las 10.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.

Perdriel: barrio 17 de Mayo. Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.30.

San Carlos

Villa de San Carlos: carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos: paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.

Colonia Molina: barrio Madres Unidas. Calle Miralles casi Grenón. A las 11.

El Sauce: barrio Los Hornos. Carril a Lavalle. Frente al barrio Constitución. A las 12.30.

El Sauce: barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 13.30.

San Martín

Nueva California: barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calles Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: calles Mendoza y Pardo. Playón municipal. A las 12.30.

San Rafael

Las Paredes: paraje El Usillal. Escuela Nº 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes: paraje El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.

General Alvear

Bowen: barrio El Cerrito. Salón comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Junín

Ciudad: callejón Cartechini. Frente al Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Jueves 4

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 11.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.30.

Pedro Molina: Oruro 2673 entre Alcorta y Montevideo. A las 13.30.

Las Heras

Alta montaña

Uspallata: Comisaría Nº 23. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1.147. A las 10.

Uspallata: barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: barrio La Fundición. Calle Pública frente al cementerio. A las 12.30.

Uspallata: barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Las Heras

El Plumerillo: barrio Independencia. CEDRYS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Challao: barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 10.30.

Panquehua: CEDRYS Nº 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Maipú

Luzuriaga: barrio Amas de Casa. Manzana C. Casa 7. Espacio verde. A las 10.

Ciudad: barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 11.

Godoy Cruz

Villa del Parque: barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: barrio Aconcagua. La Consulta y Pareditas. A las 10.

San Vicente: barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Tupungato

Cordón del Plata: barrio Integración. SUM. A las 9.30.

Junín

Medrano: paraje El Martillo. CIC. Medrano. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela Nº 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: miniterminal. A las 15.30.

Lavalle

Jocolí: barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: barrio Cooperativa Jocolí. Espacio verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Las Paredes: aeroclub. A las 9.

Viernes 5

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Groussac. A las 9.

Villa Marini: Escuela Nº 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: barrio Barrancos I. Calles Jamaica y Cuba. A las 11.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: paraje El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. Calle 4 entre E y F. A las 9.

Ciudad: barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

San Martín

Palmira: barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.

Palmira: barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.30.

Palmira: barrio Villa Adela. Cancha de fútbol. A las 11.30.

Palmira: barrio Ramonoff. Cancha de fútbol. A las 12.30.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

El Pedregal: barrios 25 de Mayo y 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: barrio Cuyum. Plaza. A las 9.30.

Costa de Araujo: calles Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.30.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente al Corralón Municipal. A las 11.

Sábado 6

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: El Topón. CIC. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: barrio El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana B. Casa 1. A las 9.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Santa María de Oro. CIC. A las 9.

Ciudad: barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: barrio Elvira. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Recorrido 2