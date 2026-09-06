La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 7 al 12 de septiembre

Lunes 7

General Alvear

Bowen. Calle 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.30.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.30.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 14.

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 15.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 16.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 10.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.30.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 9.30.

El Plumerillo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 10.30.

El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 11.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.30.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 12.

La Estacada. Club Pucará. Ruta 40.

Martes 8

Guaymallén

Buena Nueva. Barrio Las Viñas. Plaza. A las 9.

El Bermejo. Barrio Nueva Alborada. Manzana G. Casa 14. A las 10.

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 11.

Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

Maipú

Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.30.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 9.30.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 10.30.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 11.30.

San Rafael

Rama Caída. Plaza. A las 9.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Tupungato

San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

Villa Bastías. Barrio Arcoiris. A las 11.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.

La Menta. Refugio frente a pasarela. A las 11.15.

La Menta. Refugio Zabala. A las 11.30.

Miércoles 9

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Martín

Chivilcoy. Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 11.

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 12.30.

Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 13.30.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 10.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Las Heras

El Algarrobal. Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Correa. A las 9.30.

El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 10.30.

El Borbollón. CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16.30.

Jueves 10

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrios Congreso y Progreso. Bonfanti y Solari. SUM. A las 9.

Rodeo de la Cruz. Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 10.30.

Capilla del Rosario. Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 12.´

Buena Nueva. Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 13.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcachuano 4000. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

San Carlos

Pareditas. Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 9.30.

Pareditas. Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.

Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Cendrá. A las 10.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 10.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 11.

Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 12.

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. A las 12.30.

San Rafael

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Viernes 11

Las Heras

El Resguardo. Barrio Alfa III. Iglesia Cristo Vida Eterna. Manzana B. Casa 13. A las 9.30.

Panquehua. CEDRyS 20. Molinero. Molinero 1. A las 10.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Lavalle

Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. A las 10.

Gustavo André. Estrella y El Carmen. A las 10.30.

Gustavo André. Barrio Cultural. Frente a Capilla. A las 11.30.

Gustavo André. Moyano y Cortadera. A las 12.

Gustavo André. Moyano s/n. Cancha de bochas. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Mendoza y Perito. Playón Municipal. A las 12.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas) Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 12

Tunuyán

El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.30.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10.30.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30.

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.30.

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.45.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 10.30.

Santa María de Oro. CIC. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2