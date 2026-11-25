A poco más de una semana del festival, comenzaron a montar la estructura principal en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Damas Gratis, Ke Personajes, Babasónicos y Las Pastillas del Abuelo encabezan las dos jornadas. Fechas, horarios, artistas locales y cómo conseguir las entradas.

La cuenta regresiva para la Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 ya comenzó. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz empezaron los trabajos para montar el imponente escenario que recibirá a miles de personas el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, en una nueva edición del festival que combina música, gastronomía y cerveza artesanal.

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz compartieron imágenes de los preparativos y mostraron cómo avanza el armado de la estructura principal. La expectativa crece entre quienes esperan dos noches con figuras destacadas de la cumbia y el rock nacional, además de la participación de bandas mendocinas.

La celebración tendrá su 19.ª edición y abrirá sus puertas ambas jornadas desde las 18. La propuesta incluirá espectáculos en vivo y un paseo gastronómico con distintas opciones para disfrutar durante el festival.

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Fiesta de la Cerveza 2026: qué artistas tocarán cada día

La grilla de la Fiesta de la Cerveza estará dividida en dos jornadas temáticas. El sábado será el turno de la cumbia y la música popular, mientras que el domingo el escenario estará dedicado al rock nacional.

Sábado 5 de diciembre: cumbia y música popular

La primera noche tendrá como principales figuras a:

Damas Gratis

Ke Personajes

La Nueva Luna

Los Playeros

También se presentarán las bandas mendocinas Lucía y Flor de Cumbia, Aguaribai y El Combo Timbero, que abrirán la jornada.

Domingo 6 de diciembre: rock nacional

La segunda fecha reunirá a referentes del rock argentino:

Babasónicos

Las Pastillas del Abuelo

Guasones

Perras on the Beach

La apertura estará a cargo de los grupos locales Cote Lai, Toboganes Acuáticos y Los Solitarios, seleccionados para representar a Mendoza en el festival.

Dónde será y a qué hora comienza la Fiesta de la Cerveza

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 se realizará en el Parque San Vicente, ubicado sobre avenida Ingeniero Cipolletti, en Godoy Cruz.

Las dos jornadas comenzarán a las 18, tanto el sábado 5 como el domingo 6 de diciembre. Además de los recitales, el predio contará con un paseo gastronómico y espacios dedicados a la cerveza artesanal.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2026 ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline. Además, la organización informó que se pueden adquirir en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias, por tiempo limitado.

La entrada tiene un valor de $70.000 para la noche del sábado, $75.000 para el domingo, mientras que los abonos para las dos jornadas ya se encuentran agotados.

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En cuanto al ingreso de menores, los chicos de hasta 9 años podrán entrar gratis, siempre que presenten su DNI.

Por otra parte, las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder a entradas mediante la entrega presencial en la boletería del Cine Teatro Plaza, con presentación del CUD y DNI. El beneficio está sujeto a cupo limitado.

Con el escenario en pleno montaje y la grilla confirmada, Godoy Cruz se prepara para recibir una nueva edición de uno de los festivales musicales más convocantes de Mendoza.