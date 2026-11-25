El personal de casas particulares cobrará en diciembre el último aumento salarial del año y el Sueldo Anual Complementario (SAC). El aguinaldo se calcula sobre la mejor remuneración del semestre y varía según la categoría y la modalidad de trabajo.

Quienes tienen personal en casas particulares ya empiezan a hacer las cuentas de fin de año. Diciembre reúne dos cuestiones que impactan directamente en el bolsillo de los empleadores: el último aumento del esquema salarial vigente y el pago del aguinaldo.

El incremento de diciembre surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció una serie de ajustes mensuales hasta fin de año.

El esquema comenzó en agosto con una suba del 1,9% y fue reduciéndose progresivamente. Para diciembre, el aumento será del 1,6% sobre los salarios mínimos de noviembre.

El acuerdo también contempló el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonó junto con los salarios de agosto. El monto fue de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas semanales y $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas.

Esa suma se incorporó a los salarios básicos en tres etapas: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por lo tanto, en diciembre el adicional ya está completamente integrado a los básicos.

Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes en diciembre

Los salarios del personal doméstico varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación: con retiro o sin retiro. Esta última corresponde a quienes viven en el domicilio donde trabajan.

Cuando una persona realiza tareas de más de una categoría, se toma como referencia aquella que desempeña habitualmente y que constituye su actividad principal.

Estos son los valores mínimos establecidos para diciembre de 2026:

Supervisores

Son quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas.

Con retiro: $5.007,14 por hora y $624.627,93 por mes.

$5.007,14 por hora y $624.627,93 por mes. Sin retiro: $5.429,84 por hora y $688.884,98 por mes.

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores que realizan tareas que requieren una especial idoneidad.

Con retiro: $4.775,41 por hora y $584.600,84 por mes.

$4.775,41 por hora y $584.600,84 por mes. Sin retiro: $5.180,42 por hora y $643.922,59 por mes.

Caseros

Comprende a quienes se encargan del cuidado y mantenimiento de una vivienda en la que habitan como parte de su relación laboral.

Sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Con retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.

$4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes. Sin retiro: $5.002,28 por hora y $630.347,58 por mes.

Personal para tareas generales

Es la categoría que comprende actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina.

Con retiro: $4.241,42 por hora y $520.337,24 por mes.

$4.241,42 por hora y $520.337,24 por mes. Sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), se paga dos veces al año: en junio y en diciembre.

Para calcularlo, se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre.

En el caso del personal de casas particulares, el cálculo se realiza sobre el mejor sueldo del semestre, teniendo en cuenta los conceptos remunerativos que correspondan.

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro que cobra el salario mínimo mensual de $520.337,24 recibirá un aguinaldo de $260.168,62.

Si trabaja sin retiro y percibe $571.842,92 mensuales, el SAC será de $285.921,46.

En tanto, un supervisor sin retiro que cobra $688.884,98 por mes tendrá un aguinaldo de $344.442,49.

Qué pasa si la empleada doméstica trabajó menos de seis meses

Cuando la relación laboral comenzó durante el semestre o se extendió por menos de seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Por ejemplo, si una empleada trabajó cuatro de los seis meses del semestre, le corresponderá el 66,67% del aguinaldo que habría cobrado por el semestre completo, calculado sobre la mejor remuneración del período trabajado.

Es importante recordar que los valores establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son salarios mínimos. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores y, en ese caso, el aguinaldo debe calcularse sobre el sueldo efectivamente percibido.