La empresa mendocina IMPSA firmó un acuerdo con Venezuela para finalizar una central hidroeléctrica

La empresa nacida en Mendoza firmó un acuerdo con el Gobierno venezolano para reactivar proyectos energéticos que estuvieron frenados durante más de una década. La iniciativa permitirá sumar 2.640 megavatios al sistema eléctrico del país.

La histórica empresa mendocina IMPSA dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al firmar un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para participar en la finalización de la Central Hidroeléctrica Tocoma y realizar obras estratégicas dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La firma del convenio fue anunciada este sábado por las autoridades venezolanas.

La noticia fue celebrada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó el impacto que representa para la provincia y para el sector industrial argentino.

“Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

El acuerdo permitirá retomar una de las obras hidroeléctricas más importantes de Venezuela, ubicada en el estado Bolívar, que permanecía inconclusa desde hace más de diez años. Según informó la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios de ese país, los trabajos previstos permitirán incorporar 2.640 megavatios adicionales a la red eléctrica nacional y mejorar la estabilidad del suministro energético.

La participación de IMPSA en Venezuela no es nueva. La compañía ya había trabajado en estos proyectos, pero las obras quedaron paralizadas por problemas de financiamiento, falta de pagos y restricciones vinculadas a las sanciones internacionales.

IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo. Tras un enorme esfuerzo para su recuperación y recomposición, la histórica empresa mendocina firmó hoy un acuerdo con el gobierno de Venezuela para participar en la culminación de la Central… https://t.co/WVcvu1S64p — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 13, 2026

En los últimos meses, las negociaciones avanzaron para destrabar el contrato, que contempla no solo la culminación de Tocoma, sino también la rehabilitación de equipos en la central hidroeléctrica Macagua. Según informó la empresa, estas intervenciones podrían recuperar capacidad de generación en instalaciones consideradas clave para el sistema eléctrico venezolano.

Este nuevo escenario se da en una etapa de transformación para IMPSA. La compañía fundada en Mendoza en 1907 atraviesa una nueva etapa desde su privatización, concretada durante la gestión del presidente Javier Milei, cuando el control accionario pasó al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la empresa estadounidense ARC Energy.

Con más de un siglo de historia y proyectos desarrollados en más de 40 países, la firma mendocina busca recuperar su protagonismo en los grandes proyectos de infraestructura energética a nivel mundial.