La emoción de una argentina al ver por primera vez la Fiesta Nacional de la Vendimia: “era un sueño desde chica”

Miles de visitantes de todo el país llegan cada año al Teatro Griego Frank Romero Day para vivir la Fiesta Nacional de la Vendimia. Para muchos, como una mujer rosarina, es un sueño que esperan cumplir desde la infancia.

La Fiesta Nacional de la Vendimia vuelve a demostrar por qué es uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina. Cada año, el Teatro Griego Frank Romero Day recibe a miles de turistas que viajan desde distintos puntos del país para vivir de cerca la celebración más emblemática de la provincia.

Entre el público, una mujer que llegaba desde Rosario, provincia de Santa Fe, no pudo ocultar su emoción. Era la primera vez que asistía al espectáculo central y aseguró que estar allí era un sueño pendiente desde la infancia. “Estoy muy contenta de poder participar por primera vez de esta hermosa fiesta”, contó minutos antes de que comenzara el espectáculo.

Al preguntarle qué sentía al estar en el teatro griego, rodeada por los cerros mendocinos, la respuesta fue inmediata: emoción. “Es emocionante, sobre todo saber que estoy acá, en este lugar tan especial, rodeada de los cerros de esta provincia hermosa”, expresó.

La visitante explicó que su deseo de conocer la Vendimia nació cuando era chica y veía la celebración a través de la televisión. “Desde chica quería conocer este lugar y ver lo que es la elección de la reina”, comentó con entusiasmo.

A pesar de las lluvias que marcaron la previa de la fiesta, la mujer se mostró confiada en que la experiencia sería inolvidable. “Seguro va a salir todo espectacular, como dicen ustedes acá… manso”, dijo entre risas.

Turistas de todo el país llegan a Mendoza

La escena se repite cada año: visitantes de diferentes provincias vienen a la provincia para vivir la Vendimia en primera persona.

Entre el público había grupos llegados desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. “Siempre la veíamos por televisión y decíamos: ¿por qué no organizarnos para venir? No puede ser que nos perdamos algo así en este país tan bendito”, contaron.

Al ingresar al teatro, la primera impresión fue impactante. “Es muy imponente. El escenario y todo el entorno son maravillosos”, describieron.

También hubo visitantes de San Francisco, quienes aseguraron que ni siquiera la lluvia arruinó la experiencia. “Nos aguantamos el agua, todo y estamos presentes”, dijeron.

En las gradas del teatro se mezclaban acentos de distintos puntos del país: turistas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y hasta del norte argentino compartían mate, comida y expectativa mientras esperaban el inicio del espectáculo.

Entre termos, galletas y bolsos preparados para pasar la noche, la previa se convierte, como cada año, en un encuentro federal que refleja el espíritu de la Vendimia.