Así limpiaron el Teatro Griego Frank Romero Day tras la tormenta: “queremos que todo quede perfecto para la gran fiesta”

Tras la fuerte tormenta que afectó al Gran Mendoza, los trabajadores realizaron intensas tareas para retirar agua y barro del Teatro Griego Frank Romero Day y dejar todo listo para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Luego de la fuerte tormenta que obligó a postergar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Teatro Griego Frank Romero Day quedó cubierto de agua y barro, lo que obligó a desplegar un intenso operativo de limpieza a pocas horas de la gran celebración vendimial.

Tras el fenómeno climático del sábado, el panorama dentro del Teatro Griego Frank Romero Day era complejo. Las lluvias dejaron grandes sectores con barro y acumulación de agua, lo que generó preocupación por el estado del predio de cara al Acto Central de la Vendimia 2026.

Durante la tarde del domingo, equipos de trabajo comenzaron con tareas intensivas para desagotar las gradas y acondicionar el escenario, con el objetivo de que el público pudiera ingresar con normalidad.

Con escobas, palas y secapisos, decenas de trabajadores comenzaron a retirar el agua acumulada en las gradas y escaleras del teatro, donde descendía como verdaderas cascadas por los pasillos del anfiteatro.

“Queremos que todo quede perfecto para la gran fiesta”

Uno de los trabajadores que participaba de la limpieza explicó que las tareas comenzaron inmediatamente después de que cesara la lluvia. “La verdad que cayó mucha agua. Nos dividimos en grupos para poder trabajar y sacar todo lo que quedó acumulado. Empezamos desde la parte superior hacia abajo porque era mucha la cantidad de agua”, comentó.

A pesar del esfuerzo y de la magnitud del trabajo, destacó el compromiso de quienes participaron del operativo para que el espectáculo pueda realizarse. “Estamos tratando de que quede todo lo mejor posible para esta gran fiesta de los mendocinos”, expresó.

Mientras continuaban los trabajos dentro del anfiteatro, en los accesos al Teatro Griego Frank Romero Day el movimiento era constante. Cientos de personas comenzaron a acercarse al predio ubicado en el piedemonte mendocino, a la espera del inicio del espectáculo.

El Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, se realizará finalmente este domingo desde las 21, luego de haber sido reprogramado por las condiciones climáticas.

El espectáculo contará con 750 artistas en escena, la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia y el cierre musical del cantante Luciano Pereyra, en una noche que marcará la edición número 90 de la fiesta más importante de Mendoza.