La Vendimia de los Cerros cambió de fecha tras la suspensión: ¿cuándo se hace?

El tradicional festejo que cada año reúne a vecinos en los cerros mendocinos debió suspenderse por las lluvias del fin de semana vendimial. La organización confirmó una nueva fecha para continuar con la celebración.

Las fuertes tormentas que marcaron el fin de semana de la Fiesta Nacional de la Vendimia obligaron a reprogramar una de las celebraciones paralelas más queridas por los mendocinos: la Vendimia de los Cerros.

El evento, que se realiza en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day, debió suspenderse por las lluvias registradas el domingo. La decisión se tomó por razones de seguridad, ya que el terreno de los cerros, especialmente en la zona del Cerro de la Gloria, quedó resbaladizo y riesgoso tras las precipitaciones, lo que hacía imposible seguir con el evento al aire libre.

La Vendimia de los Cerros nació en 2015 de manera espontánea. En aquel momento, un grupo de vecinos comenzó a reunirse en las laderas cercanas al teatro griego para vivir la previa del Acto Central de la Vendimia desde lo alto.

Con el paso de los años, ese encuentro informal fue creciendo hasta convertirse en una celebración popular que hoy convoca a cientos de personas durante el fin de semana vendimial. Música, baile, elección de reinas y el encuentro entre vecinos forman parte del espíritu de esta fiesta autogestiva que ya cumplió una década.

En 2025, cuando el evento celebró su décimo aniversario, el cierre incluyó la coronación de su soberana. Noelia Poblete, de 49 años, fue elegida reina, mientras que Paola Sosa, de 45, quedó como virreina.

Ese mismo año, la celebración sumó otro hito: participó oficialmente del calendario vendimial con un carro propio en los tradicionales desfiles de la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel Vendimial, integrándose de manera más visible a las actividades que rodean la fiesta mayor de Mendoza.

La nueva fecha

Tras la suspensión por el mal tiempo, la organización confirmó que la Vendimia de los Cerros se realizará el miércoles 11 a las 18 horas, en la previa de la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Frank Romero Day.