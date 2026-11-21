Alexis, de 8 años, cayó al cauce en Luján de Cuyo y su papá, José Gélvez, se arrojó al agua para intentar rescatarlo. Ambos murieron y la madre del pequeño publicó mensajes para despedirlos en sus redes sociales.

Un nene de 8 años y su padre murieron el miércoles 18 de noviembre luego de caer al canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo. El pequeño Alexis cayó al cauce y José Gélvez se arrojó al agua para intentar rescatarlo, pero la corriente arrastró a los dos. Días después de la tragedia, la madre del niño, Leonela Lizardi, compartió una despedida para ambos.

Este viernes, Lizardi publicó un video con distintas fotografías junto a su hijo y le dedicó unas palabras: “Te amo mi pequeño regalo de Dios. Te llamó antes, pero espérame porque en algún momento yo iré“.

La mujer ya había publicado otro mensaje, esta vez dirigido tanto a Alexis como a su expareja. Junto a una fotografía del padre y el niño, escribió: “Descansen los dos. José, sos el mejor papá de Alexis, a pesar de todo te perdono. Cuida a nuestro hijo, ya que yo no voy a poder, es hasta que yo pueda llegar. Abrazalo cada día y por mí decile que lo amo mucho“.

Cómo fue la tragedia en el canal Cacique Guaymallén

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 18 de noviembre, a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo.

Alexis cayó al canal y su padre se arrojó al agua para intentar salvarlo. Sin embargo, la fuerza de la corriente arrastró a ambos.

El operativo de búsqueda contó con la participación de distintas dotaciones de bomberos y se extendió durante varias horas. Cerca del mediodía, los rescatistas encontraron el cuerpo de José Gélvez. El de Alexis fue localizado pasadas las 13 horas.