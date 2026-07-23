Interrupción del Metrotranvía por un problema técnico: hasta dónde llega y cuándo se restablece el servicio

El servicio se encuentra afectado desde las 8 de la mañana debido a un inconveniente técnico registrado en una de las duplas. La Sociedad de Transporte de Mendoza informó que trabaja para solucionar el problema y normalizar la circulación.

El servicio del Metrotranvía de Mendoza se encuentra afectado este jueves por un inconveniente técnico registrado en una de las duplas, lo que obligó a reducir el recorrido de manera temporal.

Según informaron, el problema se presentó cerca de las 8 de la mañana en inmediaciones del parador Godoy. Debido a esta situación, el servicio no está llegando hasta el departamento de Las Heras.

Por el momento, las formaciones circulan únicamente entre la estación Gutiérrez y el parador Moldes. El resto del recorrido permanece interrumpido hasta que se solucione el inconveniente.

Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza indicaron que una vez que se resuelva el problema técnico, se informará el restablecimiento del servicio hacia Las Heras.

Los usuarios deberán estar atentos a las actualizaciones oficiales para conocer cuándo el Metrotranvía volverá a funcionar con su recorrido habitual.