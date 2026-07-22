Caos en el Nudo Vial: un camión perdió la batea cuando circulaba por Costanera

Una larga fila de autos se junto en el Nudo Vial este miércoles al mediodía. Un camión que perdió su batea complicó el tránsito en la Costanera cuando circulaba de Sur a Norte, aunque ya están trabajando para que vuelva a la normalidad.

Este miércoles al mediodía se registró un importante caos en el Nudo Vial cuando un camión que circulaba con una batea la perdió por razones que se desconocen y complicó el libre tránsito en este punto neurálgico del centro de Mendoza.

El caos se registró metros antes de llegar al punto de encuentro en la Costanera con el Acceso Este. El camión sufrió el desperfecto cuando circulaba de Sur a Norte.

Al parecer si bien la batea es de importantes dimensiones no se registró un accidente mayor. De igual manera, el personal de tránsito de la Ciudad de Mendoza ya trabaja para recomponer el tránsito lo más rápido posible.