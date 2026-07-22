Alta Montaña: habilitaron el tránsito hasta Las Cuevas tras una mejora en las condiciones climáticas

Luego de ocho días de intensas nevadas, las autoridades ampliaron la circulación sobre la Ruta Nacional 7. Sin embargo, advirtieron que el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones y el Paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Después de más de una semana marcada por el fuerte temporal de nieve en Alta Montaña, las autoridades lograron avanzar con las tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 7 y este miércoles habilitaron la circulación vehicular hasta Las Cuevas.

La medida fue posible gracias al trabajo coordinado entre Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y otros organismos que continúan desplegados en la zona para garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor internacional.

Hasta ahora, el tránsito solo estaba permitido hasta Uspallata, pero las mejores condiciones meteorológicas registradas durante la jornada permitieron extender el recorrido.

Las máquinas avanzaron en el despeje de la Ruta Nacional 7

El breve mejoramiento del tiempo permitió intensificar las tareas de remoción de nieve sobre distintos sectores de la Alta Montaña. Equipos de Vialidad Nacional, con maquinaria pesada, trabajaron durante toda la jornada para despejar la calzada y retirar la gran acumulación nívea que, en algunos sectores, supera varios metros de altura.

Las imágenes registradas en la zona de Horcones reflejan la magnitud del temporal: accesos completamente cubiertos por la nieve, puestos de control parcialmente bloqueados y enormes paredes de hielo a los costados del camino.

El pronóstico anticipa nuevas nevadas en la cordillera

Pese a la habilitación hasta Las Cuevas, las autoridades aclararon que la situación continúa siendo muy cambiante. Los informes meteorológicos anticipan el regreso de nevadas persistentes durante las próximas horas, por lo que las condiciones podrían modificarse rápidamente y afectar nuevamente la transitabilidad del corredor internacional.

Además, varios tramos de la Ruta Nacional 7 permanecen con presencia de hielo sobre la calzada, por lo que se solicita circular únicamente si es estrictamente necesario y respetar todas las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Más de 90 evacuados y cientos de camiones siguen varados

Las consecuencias del temporal todavía se sienten con fuerza en la cordillera mendocina. Desde el inicio de las intensas nevadas, más de 90 personas debieron ser evacuadas de distintos sectores de la Alta Montaña, mientras continúan las tareas de asistencia a pobladores, trabajadores y turistas afectados por las condiciones climáticas.

A esto se suma la situación del transporte internacional. Debido al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, los espacios destinados al estacionamiento de camiones en la montaña ya se encuentran completamente ocupados.

En tanto, en el sector Este de Mendoza, principalmente entre San Martín, Desaguadero y La Paz, permanecen detenidos más de 900 camiones a la espera de que se restablezca la circulación hacia Chile.